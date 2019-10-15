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Парфенов рассказал о возражениях НТВ из-за слова «Намедни» в его YouTube

Телеведущий Леонид Парфенов объяснил, почему из его авторской программы на YouTube пропало название «Намедни». Это произошло из-за разногласий с НТВ, говорится в комментарии Парфенова, предоставленном Znak.com его продюсером Ильей Овчаренко.

Перед первым сезоном – 1946–1951 – телеканал, который является правообладателем «Намедни», не захотел оформить название официально, но и не возражал против его использования, говорится в заявлении: «Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952–1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным». Первыми на изменения в названии обратили внимание зрители программы, которые сообщили об этом в комментариях под видео. Из последних двух выпусков исчезло название «Намедни». Теперь выпуски называются: «1953 с Леонидом Парфеновым». «Ведомости» запросили комментарий НТВ.

Программа «Намедни» Парфенова шла на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов сообщил, что планирует о выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. Сейчас на канале опубликовано восемь выпусков программы. В апреле 2019 г. НТВ анонсировал документальный сериал под рабочим названием «Намедни». Он будет выходить на сайте телеканала, в мобильном приложении и на YouTube-канале.