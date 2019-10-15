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Парфенов рассказал о возражениях НТВ из-за слова «Намедни» в его YouTube

Ведомости
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Телеведущий Леонид Парфенов объяснил, почему из его авторской программы на YouTube пропало название «Намедни». Это произошло из-за разногласий с НТВ, говорится в комментарии Парфенова, предоставленном Znak.com его продюсером Ильей Овчаренко.

Перед первым сезоном – 1946–1951 – телеканал, который является правообладателем «Намедни», не захотел оформить название официально, но и не возражал против его использования, говорится в заявлении: «Перед нынешним, вторым сезоном, годы 1952–1960, телеканал направил свои возражения нашему партнеру по проекту. Меня самого это бы не смутило, но партнер предпочел не спорить. Остается гордиться, что за четверть века существования телекомпании именно бренд «Намедни» оказался самым востребованным». Первыми на изменения в названии обратили внимание зрители программы, которые сообщили об этом в комментариях под видео. Из последних двух выпусков исчезло название «Намедни». Теперь выпуски называются: «1953 с Леонидом Парфеновым». «Ведомости» запросили комментарий НТВ.

Программа «Намедни» Парфенова шла на НТВ с 1993 по 2004 г. В январе этого года Парфенов сообщил, что планирует о выпускать ее на своем YouTube-канале Parfenon. Сейчас на канале опубликовано восемь выпусков программы. В апреле 2019 г. НТВ анонсировал документальный сериал под рабочим названием «Намедни». Он будет выходить на сайте телеканала, в мобильном приложении и на YouTube-канале.

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Финансы
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Суд в Лондоне оставил в силе арест активов Коломойского по делу Приватбанка

Ведомости
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Апелляционный суд Лондона подтвердил право британской юрисдикции рассматривать по существу иск Приватбанка к его бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорится в сообщении на сайте банка. Также суд постановил оставить в силе арест активов бывшего руководства.

Речь идет о судебном разбирательстве по делу о выводе средств из Приватбанка. С учетом издержек и процентов организация собирается взыскать с экс-руководителей около $3 млрд. В 2018 г. суд Лондона отклонил жалобу банка на Коломойского и Боголюбова из-за некорректной юрисдикции и постановил отменить ранее наложенный всемирный арест на их активы. Апелляционный суд полностью отменил это решение и постановил, что иск может рассматриваться по существу в Англии. Ответчики не смогут обжаловать это решение, говорится в сообщении.

Коломойский в 1990-х гг. вместе с Боголюбовым создали Приватбанк, который стал крупнейшим на Украине. В 2016 г. украинские власти решили его национализировать. На тот момент Коломойскому принадлежало 41,7% банка, Боголюбову – 33,3%. Коломойский утверждал, что Приватбанк стал жертвой произвола Нацбанка Украины. Позже бизнесмен уехал с Украины и долгое время жил за границей. 16 мая, после того как президентские выборы на Украине выиграл шоумен Владимир Зеленский, бизнесмен вернулся на Украину. Forbes оценивает состояние Коломойского в $1,1 млрд.

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В Москве задержали еще одного фигуранта «московского дела»

Ведомости
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Правоохранительные органы пришли с обыском и задержали еще одного фигуранта «московского дела», сообщило «ОВД-инфо». Его зовут Александр Мыльников.

О задержании Мыльникова организации сообщила его жена Мария. По ее словам, в квартиру пришли 10 силовиков, некоторые из них были в форме и бронежилетах. Во время обыска изъяли телефон, все флешки, жесткие диски из компьютеров, ноутбук, а также одежду, в которой Мыльников был на одном из летних митингов.

Адвокат Мыльникова Татьяна Тятова подтвердила РБК информацию об обысках: «Действительно, обыски проводились, его задержали, увезли пока неизвестно куда». По предварительным данным «ОВД-инфо», Мыльникову могут вменить применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Позже Следственный комитет России (СКР) подтвердил задержание Мыльникова по делу о массовых беспорядках, отмечает «РИА Новости».

СКР возбудил дело о массовых беспорядках, а также несколько дел о применении насилия в отношении представителя власти после несогласованного митинга 27 июля. Акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. На акции 27 июля были задержаны 1373 человека (данные «ОВД-инфо»).

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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью «ДПС»

Ведомости
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Кортеж российского президента Владимира Путина в ОАЭ, куда глава государства прибыл с государственным визитом, сопровождали автомобили Mercedes с кириллической аббревиатурой ДПС (дорожно-патрульная служба, в России подразделение входит в состав МВД. – «Ведомости»). На машинах сопровождения были эмиратские номера, надпись «ДПС» была нанесена на капотах. Видеоролик сопровождения выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. По его мнению, таким образом власти ОАЭ выразили уважение российскому лидеру.

По территории дворца принца Путин передвигался на лимузине российского производства Aurus. Автомобиль при подъезде к дворцу сопровождали 12 конных всадников с флагами России и ОАЭ. В этот момент семь истребителей раскрасили небо в цвета российского флага, а пушки выпустили 21 залп.

Во вторник, 15 октября, Путин прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Во время него у Путина запланирована встреча с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль-Нахайяном, посещение выставки инвестпроектов и встреча с бизнесменами двух стран. Большинство мероприятий состоятся за закрытыми дверями без участия прессы.

Предыдущий официальный визит Путина в ОАЭ проходил в 2007 г. Российский президент и наследный принц Абу-Даби встречались в общей сложности десять раз. Они регулярно общаются по телефону, последний разговор состоялся 10 июня.

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СМИ узнали о задержании в Минске попавшей под санкции россиянки

Ведомости
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В Минске задержали россиянку Анну Богачеву, находящуюся под санкциями США по делу о вмешательстве в выборы. Об этом «РИА Новости» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию подтвердил источник Русской службы BBC.

По данным собеседника «РИА Новости», задержание произошло по запросу США в воскресенье, 13 октября, в одной из гостиниц. С Богачевой был муж и маленький ребенок, они ехали отдыхать, отметил источник. Она связалась с консульством России в Белоруссии, сказал он.

Задержание агентству подтвердил председатель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Мы уже связались с ее друзьями в Питере, они подтвердили информацию», – отметил он. Позднее информацию о задержании подтвердил МИД России. Cотрудники консульского отдела посольства России оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку, говорится  в сообщении официального аккаунта МИД России в Facebook.

Богачева попала под санкции США, введенные в сентябре 2018 г. В феврале того же года она оказалась в списке сотрудников Агентства интернет-исследований, обвиненных минюстом США во вмешательстве в американские выборы 2016 г. Это агентство связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, которого называют «поваров [российского президента Владимира] Путина». Сам Пригожин и агентство также были обвинены во вмешательстве и попали под ограничительные меры США.

Работает ли Богачева в Агентстве интернет-исследований до сих пор, неизвестно.

«Радио Свобода» сообщало, что Богачева состояла в националистических организациях. По его данным, в Агентстве интернет-исследований она начала работать под давлением ФСБ из-за участия в этих организациях.

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Volkswagen приостановил строительство завода в Турции из-за ситуации в Сирии

Ведомости
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Концерн Volkswagen приостановил строительство автомобильного завода в Турции стоимостью $1,4 млрд, сообщает Bloomberg. Это произошло из-за военной операции Турции в Сирии, отмечает агентство.

«Решение о строительстве нового завода было отложено управляющим советом. Мы внимательно следим за ситуацией, и нас беспокоит происходящее сейчас», – говорится в заявлении Volkswagen. В начале октября концерн учредил дочернюю компанию с капиталом в $164 млн в турецкой провинции Маниса, где планировалось построить предприятие, которое будет выпускать около 300 000 автомобилей в год. Новый завод стал бы 123-м для концерна в мире, отмечает «Интерфакс».

Турция начала военную операцию «Источник мира» в Сирии 9 октября. Турецкие власти объясняли, что она проводится для борьбы против курдских боевиков и террористов «Исламского государства» (организация запрещена в России). Анкара хочет вытеснить их от границы и организовать там зону безопасности. США, страны ЕС и многие другие государства призывают Анкару прекратить боевые действия, опасаясь за судьбу мирных граждан. 15 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции.

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Фигуранту «московского дела» Губайдулину смягчили обвинение

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) смягчил обвинение фигуранту «московского дела» Айдару Губайдулину, пишет «Новая газета» со ссылкой на адвоката обвиняемого Максима Пашкова. «Из плюсов – следствие теперь не утверждает, что бутылка была полной», – уточнил он.

В частности, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти). Ранее в отношении Губайдулина проводилось расследование по более тяжкой статье – ст. 30 ч. 1 ст. 318 УК (покушение на нападение на силовика).

Мещанский суд Москвы 18 сентября вернул дело в прокуратуру для уточнения фабулы обвинения. Губайдулин был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Следствие считает, что на несогласованной акции протеста 27 июля он бросил в полицейских пластиковую бутылку, однако не попал в них. Бутылка пролетела рядом с полицейским патрульно-постовой службы УВД по Северному административному округу Артемом Киловым.

Губайдуллин – 26-летний IT-инженер «Сбербанк-технологий». Свою вину он не признает. По его словам, он бросил в полицейских пустую пластиковую бутылку. Свои действия он назвал «эмоциональным всплеском».

Акция протеста 27 июля в центре Москвы проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным полиции, в этот день были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. По итогам акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которое позже стали называть «московским делом».

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Политика
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«Коммерсантъ»: полиция возбудила против форекс-дилера дело о хищении 1 млрд рублей

Ведомости
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров. Общий ущерб от их действий может достигать 1 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о форекс-дилере, который работал под брендом STForex. С 2014 г. компания работала без лицензии. У компании был офис в башне «Империя» в «Москва-сити» и реклама, в которой снялся ведущий Дмитрий Дибров. Ее показывали на федеральных каналах. По данным собеседников «Коммерсанта», компания работала так: на обучающих курсах клиентам показывали легкий способ заработка, потом они инвестировали небольшие суммы – около $200 – и оставались в плюсе, затем им предлагали вложить крупные суммы. Некоторые потерпевшие отдавали им все сбережения, а иногда брали кредиты под залог недвижимости, отмечает издание. До рынка доходили только сделки от $100 000, остальные переводили деньги через подключенную к сайту компании систему WMexpay, которой нет в специальном реестре ЦБ. Средства переводили на брокерский счет, якобы принадлежавший организации, но в реальности, считает следствие, деньги похищали, а клиентам показывали схемы, объяснявшие, что сделки были убыточными.

Первым задержали соучредителя STForex Александра Смирнова, его следователи считают организатором схемы, отмечает «Коммерсантъ». После был задержан его помощник Кирилл Остапенко. Оба вышли под залог в 3 млн руб. Следователи считают, что в преступное сообщество входили девять человек. Ранее по аналогичной схеме действовал другой брокер – ООО «Телетрейд групп». В отношении фирмы также было возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает «Коммерсантъ». В конце прошлого года Центробанк отозвал у компании лицензию на брокерскую деятельность.

Экономика
Новости

Bloomberg оценил в $7,7 млрд потери России от первого года дедолларизации

Ведомости
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Первый год эксперимента президента Владимира Путина по постепенному отказу от доллара в золотовалютных резервах России стоил ей около $7,7 млрд недополученной прибыли. Об этом свидетельствуют расчеты Bloomberg.

По данным издания, российский ЦБ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, и упустил ралли доллара, который вырастал на 6,5%. Если бы регулятор сохранил прежнюю структуру своих резервов, в целом составляющих около $531 млрд, то к марту он получил бы примерно 3,8%-ный рост.

Как отмечает Bloomberg, наиболее свежие цифры пока недоступны, так как ЦБ публикует свои данные с шестимесячной задержкой. Как свидетельствует отчет ЦБ, с марта 2018 г. по март 2019 г. он уменьшил резервы в долларах с 43,7 до 23,6%. Доля евро при этом увеличилась с 22,2 до 30,3%, а юаней – с 5 до 14,2%.

«Это экономическая цена решения геополитических проблем. Сложно оценивать, стоило ли оно того. В этом году были потери, но это долгосрочная инвестиция», – отметила в разговоре с изданием Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста в вашингтонском Институте международных финансов.

Проведенная Россией диверсификация сделала ее самым крупным держателем резервов в юанях в мире, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Goldman Sachs. Ставка на Китай не была целиком провальной: потери из-за падения китайской валюты были компенсированы за счет более высокой доходности местных облигаций по сравнению с казначейскими облигациями США.

Политика
Новости

В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Ведомости
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В России суд впервые назначил штраф по статье о распространении фейковых новостей, сообщает ТАСС. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района оштрафовал на 200 000 руб. издательский дом «Момент истины», главный редактор издания Евгений Гнеушев оштрафован на 60 000 руб.

В августе Роскомнадзор обратил внимание на видеоролики издания на YouTube. В частности, ролик «Срочно! В России готовит революцию майдан», сообщает агентство. Согласно материалам дела, Генпрокуратура требовала ограничить доступ к сайту, где размещались ролики. По словам представителя Роскомнадзора, представитель юридического лица с правонарушением согласился. Представитель издания и его главный редактор на судебное заседание не пришли.

С 29 марта в России вступили в силу законы о наказании за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов. За распространение фейков граждане заплатят от 30 000 до 100 000 руб., а должностные лица – от 60 000 до 200 000 руб. Для юрлиц сумма штрафов составит от 200 000 до 500 000 руб.

Бизнес
Новости

Бывший заместитель гендиректора «Аэрофлота» назначен президентом «Альфа-групп»

Ведомости
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Президентом «Альфа-групп» назначен Вадим Зингман, говорится в сообщении «Альфа-групп». В августе он покинул пост заместителя генерального директора «Аэрофлота» по работе с клиентами.

В «Альфа-групп» он займется улучшением качества кросс-функциональных связей между бизнесами компании, а также организацией взаимодействия с государственными и общественными институтами в рамках периметра бизнес-активности всех компаний группы, рассказали в пресс-службе.

Зингман пришел в «Аэрофлот» из АФК «Система» в 2009 г. В «Системе» он руководил департаментом по связям с госорганами. 2 октября Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Финансы
Новости

ЦБ поможет банкам проверять благонадежность клиентов

Ведомости
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ЦБ создаст специальную платформу для проверки благонадежности российских компаний для банков. Об этом рассказал глава департамента финмониторинга валютного контроля ЦБ Илья Ясинский на форуме «Финополис», сообщает РБК. По словам Ясинского, платформа разделит клиентов на три категории. Это поможет кредитным организациям корректнее видеть характер операций юрлиц и сократить расходы на борьбу с отмыванием денег.

Юрлиц разделят на группы риска: «зеленую», «желтую» и «красную», рассказал Ясинский. Для этого компании должны подключиться к единой системе с данными о клиентах. Предполагается, что анализ компаний будет проводиться по критериям риска из положений и методических рекомендаций ЦБ. Оценку будут формировать на основе более сотни критериев, клиентов распределят по десятибалльной шкале.

По словам Ясинского, в «зеленую» группу отнесут те компании, которые наберут меньше трех баллов. Их финансовые операции будут отслеживать без повышенного внимания. В «желтую» зону попадут набравшие от трех до семи баллов. Их работу будут анализировать по процедуре посткомплаенса и принимать меры, если риски подтвердятся. Компании из «красной» группы будут отслеживать в онлайн-режиме. Сейчас прорабатываются возможные аспекты будущего функционирования платформы, о конкретных сроках реализации проекта пока говорить рано, сообщили РБК в пресс-службе ЦБ.

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