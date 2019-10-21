Акции «Яндекса» подорожали на 8% на Московской бирже
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,3% (до 2094 руб. за штуку) на новостях об изменениях в законопроекте о значимых интернет-ресурсах, следует из данных биржи.
Правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция. Изначально законопроект предполагал, что владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.
Ранее, 11 октября, котировки акций «Яндекса» в ходе торгов на NASDAQ обвалились на 18,7% до $28,91 за бумагу. Стоимость обыкновенных акций компании в ходе торгов на Московской бирже упала на 20,4% до 1852,4 руб. за бумагу и обновила минимум с конца декабря прошлого года. Так инвесторы отреагировали на возможное ограничение в России иностранного участия в значимых информационных ресурсах, к которым относится «Яндекс». Законопроект обсуждался 10 октября на заседании экспертного совета при думском комитете по информационной политике.