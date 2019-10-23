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Развлекательные каналы получат из бюджета 7 млрд рублей

Правительство выделит развлекательным телеканалам второго мультиплекса субсидии из бюджета на вещание в небольших населенных пунктах с населением менее 100 000 человек, говорится в поправках в закон о федеральном бюджете на 2019 г. и плановый период 2020–2021 гг. В документах указано, что телеканалы могут получить 1,1 млрд и 6,1 млрд руб. господдержки в рамках госпрограммы «Информационное общество».

Цифровой мультиплекс создан при переходе с аналогового на цифровое вещание. В первый мультиплекс входят: «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Во второй мультиплекс, доступный практически всему населению страны, входят СТС, «Домашний», ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», РЕН ТВ, «Звезда», «Мир» и «Спас». Каналы первого мультиплекса получают субсидии из федерального бюджета на вещание в населенных пунктах с населением менее 100 000 человек. У каналов второго мультиплекса такой господдержки нет.

Ранее Минкомсвязи подготовило правки в закон о СМИ, которые позволят развлекательным телеканалам получать субсидии на вещание. По данным ведомства, вещание в «цифре» для 10 телеканалов второго мультиплекса обходится примерно в 13 млрд руб., или 1,3 млрд руб. для каждого. Такую сумму они должны ежегодно платить Российской телевизионной и радиовещательной сети. До перехода на «цифру» стоимость распространения аналогового вещания не превышала 500 млн руб.