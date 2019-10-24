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Инвесторы блокчейн-платформы Дурова согласились подождать запуска проекта

Инвесторы, вложившие средства в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON), решили не требовать возвращения денег, несмотря на перенос запуска проекта. Об этом пишут РБК и Forbes со ссылкой на источники.

Команда TON ранее попросила инвесторов рассмотреть возможность переноса запуска, который был запланирован на конец октября, до 30 апреля 2020 г. Это связано с иском американской комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которая потребовала приостановить выпуск криптовалюты Gram. В случае отказа вкладчиков ждать еще полгода Дуров обещал вернуть им примерно 77% вложенных средств.

Как сообщает Forbes, инвесторы большинством голосов отказались требовать возврата средств и согласились подождать запуска блокчейн-платформы до конца апреля. Официально о решении инвесторов будет объявлено 24 октября, отметил собеседник издания.

Отказ вкладчиков требовать вложенные средства подтвердил источник PБК, близкий к Telegram. по его словам, решение ждать запуска проекта было принято практически единогласно.

SEC 12 октября сообщила, что подала экстренный иск и добилась через суд временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. Причиной стало то, что компании не зарегистрировали выпуск криптовалюты должным образом: власти США утверждают, что Gram — это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает более детальное раскрытие. Например, команда Telegram должна была предоставить инвесторам информацию о своем финансовом состоянии, менеджменте, факторах риска, утверждает SEC.

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