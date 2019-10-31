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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет. Если бы этот фильм производился в России, то он не получил бы поддержки в Минкультуры, добавил Мединский.

«Я редко высказываю личное мнение о произведениях искусства – вроде как это неправильно, с моей точки зрения. При обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку. Не понравился мне», – заявил министр в интервью «Авторадио».

По словам Мединского, после выхода «Джокера» в прокат в Минкультуры стали обращаться люди с вопросом, почему фильм не был запрещен к показу в России. «Я спрашиваю: "А на каком основании?" Кому-то нравится, кому-то – нет, кто-то видит пропаганду зла, кто-то – добра», – сказал Мединский. Он отметил, что есть перечень критериев, по которым фильмы могут быть запрещены, а все остальное разрешено.

У самого Мединского, по его словам, «Джокер» вызвал негативные эмоции. Министр рассказал, что раньше смотрел «другие марвеловские комиксы» минут по 10, но они такого негатива не вызывали.

Фильм американского режиссера Тодда Филлипса «Джокер», завоевавший главную награду Венецианского кинофестиваля, вышел в прокат в России 3 октября. Он рассказывает историю становления главного злодея из комиксов DC (главный конкурент Marvel). Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс, известный по фильмам «Гладиатор», «Знаки» и «Братья Систерс». Филлипс наиболее известен по фильму «Мальчишник в Вегасе», который стал обладателем «Золотого глобуса» в 2010 г.

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