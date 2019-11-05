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Во «В контакте» произошел сбой из-за пожара в дата-центре

Ведомости
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В партнерском дата-центре «В контакте» произошло возгорание, что привело к серьезным проблемам с энергоснабжением и сбою в работе соцсети, сообщила пресс-служба «В контакте».

Из-за пожара под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов соцсети, в том числе мессенджера и ленты новостей. «Проблема оказалась настолько масштабной, что наши специалисты выехали на помощь в сам дата-центр», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту подача электричества восстановлена и проводится замена вышедшего из строя оборудования. Большинство сервисов «В контакте» работает стабильно.

Пользователи «В контакте» начали жаловаться на сбой в работе соцсети накануне около 16.00 мск. Сервис Downdetector зафиксировал более 34 тыс. жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов.

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Экономика
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Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС

Ведомости
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Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%. Об этом говорится в обновленных проектировках Минфина, содержащихся в проекте федерального бюджета на 2020-2022 гг., с которыми ознакомился РБК.

В 2020 г. бюджет получит от повышения НДС 639 млрд руб., что на 26% превысит показатель этого года. В 2021 г. дополнительные поступления составят 686 млрд руб., в 2022 г. — 737 млрд руб.

Основной эффект от роста ставки НДС проявился во втором и третьем кварталах 2019 г., рассказала РБК директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, по сравнению с предыдущим годом во втором квартале доходы от внутреннего НДС на проданные в России товары выросли на «рекордные» 25%, в третьем — на 22%.

НДС — один из главных источников доходов для федерального бюджета. С начала 2019 г. ставка НДС выросла с 18 до 20%.

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Политика
Новости

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Ведомости
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США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом ООН, сообщается на сайте Госдепартамента. Выход будет завершен через год после его отправления.

Несмотря на выход из соглашения, США продолжат работать с глобальными партнерами для повышения устойчивости к последствиям изменения климата, проводить исследования и реформы, одновременно сокращая выбросы, заявили в Госдепартаменте. Ведомство также отмечает, что США используют все источники энергии и технологии «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию и возобновляемые источники энергии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. и вступило в силу в ноябре 2016 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

Трамп во время предвыборной кампании жестко критиковал это соглашение и обещал, что США выйдут из него, если он станет президентом. По его мнению, в нынешней редакции документ слишком сильно ограничивает промышленность США. В августе 2017 г. Вашингтон официально уведомил ООН о выходе страны из Парижского соглашения по климату, когда это станет возможным. Соглашение предусматривает, что страна может выйти из него только через три года после его вступления в силу и через год после уведомления о выходе.

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Бизнес
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«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

Ведомости
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«Нафтогаз» в новом иске к «Газпрому» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Право «Нафтогаза» требовать пересмотра тарифа предусмотрено в договоре, отмечает Витренко. По сравнению с 2009 г., когда был подписан договор с «Газпромом», произошли существенные изменения в порядке формирования тарифов, а также действующий тариф не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке, поясняет он.

«Нафтогаз» также требует компенсацию в размере $11,8 млрд. «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам», — написал Витренко.

О новом иске «Нафтогаза» к «Газпрому» Витренко сообщил 2 ноября. Это ответ на исковое заявление «Газпрома», которое было подано в Стокгольмский арбитраж в прошлом году.

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Политика
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Путин уволил 11 генералов СК, МЧС и МВД

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности 11 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Среди них генерал-майор полиции, первый замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александр Мельников, обвиняемый в мошенничестве.

Мельников был арестован в конце сентября по обвинению в покушении на крупное мошенничество. По версии следствия, он вымогал 100 млн руб. у предпринимателя Артура Панюшкина за прекращение уголовного преследования.

Кроме Мельникова в отставку были отправлены начальник управления информационных технологий и связи МЧС Сергей Власов, директор и заместитель директора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко и Владимир Дежкин, главный инспектор МВД Ефрем Романов, министр внутренних дел Карачаево-Черкесии Игорь Трифонов, руководитель четвертого следственного управления Главного следственного управления СК Руслан Ибиев и др.

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Бизнес
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Котировки McDonald's упали после увольнения гендиректора

Ведомости
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Стоимость акций McDonald’s упала более чем на 2% после сообщения об увольнении гендиректора компании Стива Истербрука из-за его отношений с одной из сотрудниц, свидетельствуют данные Nasdaq. На предварительных торгах котировки упали на 3,1%.

Капитализация компании снизилась на $4 млрд по сравнению с закрытием пятницы, когда она составляла $147,3 млрд. По данным Business Insider, с момента назначения Истербрука на пост гендиректора акции McDonald’s выросли более чем вдвое.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. В заявлении компании указывалось, что топ-менеджер нарушил корпоративные правила, согласно которым сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение сети.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе. В конце июля сеть объявила, что по итогам II квартала ее выручка составила $5,34 млрд, а сопоставимые продажи в мире выросли на 6,5%. В США рост продаж составил 5,7%.

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Стиль жизни
Новости

Лауреатом Гонкуровской премии стал Жан-Поль Дюбуа

Ведомости
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Лауреатом престижной французской премии по литературе – Гонкуровской премии – стал 69-летний писатель Жан-Поль Дюбуа, сообщается на официальном сайте конкурса.

Премия присуждена за книгу «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon»). История начинается с описания канадской тюрьмы, где главный герой сидит два года за преступление, суть которого будет раскрыта ближе к концу повествования. У него масса времени для воспоминаний о своей семье и о собаке, погрузиться в которые ему иногда мешает товарищ по несчастью, с которым он вынужден делить камеру, отмечает «РИА Новости».

Среди претендентов на получение премии были Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен. В прошлом году награду вручили писательнице Лейле Слимани за книгу «Сладкая песнь».

Жан-Поль Дюбуа родился в 1950 г. в Тулузе. В 2004 г. он был удостоен премии «Фемина» за роман «Французская жизнь».

Гонкуровская премия – литературная премия, уже более ста лет вручаемая за лучший роман на французском языке. Победитель выбирался комиссией из десяти членов жюри под председательством известного французского журналиста и писателя Бернара Пиво.

Бизнес
Новости

Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Ведомости
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Японский филиал компании Microsoft заявил, что после введения четырехдневной рабочей недели продуктивность работников выросла на 40%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, в таком режиме компания работала в течение пяти недель. Эксперимент показал не только рост продуктивности сотрудников, но и снижение расходов бумаги и электроэнергии.

В течение месяца сотрудникам разрешалось не выходить на работу в пятницу. Кроме того, в компании сократили время совещаний, а также заменяли личные встречи переписками в мессенджерах. При этом руководство не сокращало зарплату и не вычитало дни из отпуска. Эксперимент показал, что продуктивность работников выросла на 40%. Они стали на 25% реже брать отгулы. Расходы электроэнергии снизились на 23%, а бумаги – на 59%, отмечает Bloomberg. Сокращенная рабочая неделя понравилась 92% сотрудников. Некоторые из них сообщили, что им сложно отдыхать в пятницу, пока остальные работают. Некоторые уверены, что короткие рабочие недели будут беспокоить клиентов компании. Сейчас эксперимент завершился, Microsoft планирует повторить его зимой.

В июне премьер Дмитрий Медведев предположил, что в перспективе Россия перейдет на четырехдневную рабочую неделю. В августе независимые профсоюзы предложили Минтруду сократить продолжительность рабочей недели при сохранении зарплат. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил ранее, что обсуждать такое предложение можно только после увеличения производительности труда и повышения доходов населения.

Политика
Новости

В России подан рекордный иск о моральной компенсации на 100 трлн рублей

Ведомости
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В Первомайский районный суд Оренбургской области подан рекордный иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб. Иск подан к Федеральной службе судебных приставов (ФССП) от одного из должников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Деталей иска в ФССП не раскрыли, 14 октября суд признал требования истца необоснованными и отказал в удовлетворении иска в полном объеме. По данным ТАСС, сумма иска превышает пять годовых федеральных бюджетов России. Информация об обжаловании решения суда пока не поступала.

В 2019 г. сумма 4600 поданных к приставам исков составляет 12 млрд руб. В общей сложности за девять месяцев суды полностью или частично удовлетворили менее 700 исков к приставам на 339 млн руб., сообщили в ведомстве.

Бизнес
Новости

Авиакомпании США проведут пробные полеты Boeing 737 Max

Ведомости
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Три американские авиакомпании – Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines – планируют провести тестовые полеты обновленных Boeing 737 Max для того, чтобы доказать безопасность самолетов до официального разрешения на их эксплуатацию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Полеты будут выполнять без людей на борту. На некоторых из первых демонстрационных рейсов будут топ-менеджеры авиаперевозчиков, представители СМИ и корпоративных клиентов. Таким образом авиакомпании хотят укрепить доверие пассажиров и пилотов.

Полеты станут частью PR-кампании, которая покажет, что представители авиаиндустрии готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, отмечает WSJ. Они покажут, что все системы самолета работают исправно, в том числе и автоматическая система коррекции маневрирования (MCAS), которая предположительно могла стать причиной авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии. По данным издания, официальный приказ о разрешении на эксплуатацию лайнера может быть выпущен до конца года.

Авиакатастрофа с Boeing 737 Max в Индонезии произошла 29 октября 2018 г. Самолет авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек, все они погибли. 10 марта 2019 г. Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший по маршруту Аддис-Абеба – Найроби, разбился через 6 минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. В сентябре WSJ узнала о деталях крушения самолета в Индонезии. По данным источников, причинами стали проблемы при проектировании самолета, нехватка контроля со стороны регуляторов, а также ошибки при пилотировании и недостатки технического обслуживания. Ожидается, что итоговый вариант расследования опубликуют в ноябре 2019 г.

Бизнес
Новости

Гендиректор McDonald's уволен из-за романа с сотрудницей

Ведомости
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Совет директоров McDonald's уволил гендиректора компании Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц. Об этом сообщается на сайте компании. Новым исполнительным директором назначен Крис Кемпзински, который ранее возглавлял американское подразделение компании.

Несмотря на то что 52-летний Истербрук разведен, а их любовная связь была по обоюдному согласию, он нарушил корпоративные правила, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). По правилам сотрудники должны рассказывать совету директоров о романах на работе. Издание отмечает, что в письме работникам Истербрук признал свою ошибку. По его словам, руководство приняло верное решение по его увольнению. Имя сотрудницы не называется.

Истербрук занимал должность исполнительного директора McDonald's с 2015 г. До этого он руководил сетью ресторанов в Великобритании. За время его работы рыночная стоимость компании практически удвоилась. При этом число посетителей в американских ресторанах сети уменьшилось. По данным WSJ, изменения объяснялись тем, что люди стали предпочитать здоровую еду, а компания недостаточно быстро улучшала свой ассортимент.

McDonald's – крупнейшая сеть фастфуда в мире: у нее 38 000 заведений в более чем 100 странах. Примерно 93% McDonald's развиваются по франшизе.

Бизнес
Новости

WSJ: минюст США подозревает Under Armour в махинациях с финотчетностью

Ведомости
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Министерство юстиции США проводит расследование в отношении производителя экипировки и спорттоваров Under Armour, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Ведомство подозревает компанию в завышении отчетности по продажам для сокрытия финансовых проблем. Представители Under Armour заявили, что сотрудничают со следствием.

По данным источников, следователи провели допрос в штаб-квартире компании в Балтиморе. До 2016 г. компания демонстрировала выручку на уровне не менее 20% в течение 26 кварталов подряд. Но в последнем квартале 2016 г. объем продаж Under Armour вырос только на 12%, оказавшись ниже прогнозов, сообщает WSJ. В конце 2017 г. акции компании снизились. В отчетности Under Armour понизила прогнозы роста на будущий год. Отмечается, что в 2016–2017 гг. финансовый отдел Under Armour возглавлял Чип Моллой. Причин его ухода в компании не объясняли. Председатель и исполнительный директор производителя Кевин Планк связывал низкие показатели с уменьшением количества покупателей и изменениями в индустрии спортивной одежды, в том числе и банкротством одного из ритейлеров. Компания заявила, что сотрудничает со следствием.

Under Armour входит в число крупнейших в мире продавцов спорттоваров. Ее основал Кевин Планк в 1996 г. (сейчас владеет 64,7%). По данным Statista за 12 месяцев по 1 сентября 2019 г., Under Armour занимает 4-е место в мировых продажах спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Ее капитализация – $8,8 млрд. Выручка компании в 2018 г. выросла на 4,1% до $5,2 млрд, чистый убыток составил $46,3 млн.

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