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Во «В контакте» произошел сбой из-за пожара в дата-центре

В партнерском дата-центре «В контакте» произошло возгорание, что привело к серьезным проблемам с энергоснабжением и сбою в работе соцсети, сообщила пресс-служба «В контакте».

Из-за пожара под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов соцсети, в том числе мессенджера и ленты новостей. «Проблема оказалась настолько масштабной, что наши специалисты выехали на помощь в сам дата-центр», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту подача электричества восстановлена и проводится замена вышедшего из строя оборудования. Большинство сервисов «В контакте» работает стабильно.

Пользователи «В контакте» начали жаловаться на сбой в работе соцсети накануне около 16.00 мск. Сервис Downdetector зафиксировал более 34 тыс. жалоб из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов.