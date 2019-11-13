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Xiaomi с партнерам инвестировали в китайского конкурента Tesla $400 млн

Китайская компания Xiaomi инвестировала в местного производителя электромобилей Xpeng Motors в раунде финансирования на $400 млн, сообщает агентство Bloomberg. В числе ранних инвесторов стартапа – Alibaba.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что обе компании хотят добиться в успехов разработке интеллектуальных транспортных средств. В заявлении, опубликованном на сайте Xpeng Motors, говорится, что стартап будет сотрудничать с Xiaomi в разработке технологий для подключения смартфонов к транспортным средствам.

Xpeng Motors была основана в 2014 г. в Гуанчжоу. Стартап по производству электромобилей создали выходцы из концерна FAW-Volkswagen. Компания c 2018 г. выпускает электрический кроссовер G3, в июне этого года она сообщила, что выпустила 10 000 машин этой модели. В апреле Xpeng Motors также представила седан P7, производство которого должно начаться весной 2020 г., а поставки – во II квартале 2020 г.

Bloomberg отмечает, что компания конкурирует как с местными производителями электромобилей, такими как NIO, так и с глобальными, например, с Tesla. Последняя летом подала иск в суд против бывшего сотрудника, который, как считает Tesla, передавал Xpeng Motors информацию, содержащую коммерческую тайну.