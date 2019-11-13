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Российские интернет-магазины назвали DDoS самым распространенным типом атак

Российские интернет-магазины чаще всего сталкивались за прошедший год с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%), показал опрос среднего и крупного бизнеса, проведенный Qrator Labs. Основными причинами DDoS-атак респонденты назвали вымогательство (51%) и недобросовестную конкуренцию (37%), а целью взломов они считают нарушение работоспособности магазинов (29%) и кражу всей пользовательской базы (25%). Каждый десятый опрошенный заявил, что не сталкивался с кибератаками в этом году.

DDOS – это самая частый тип атак на e-commerce, уверен IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко. Но в 2019 г., в сравнении с предыдущими годами, киберпреступники проявляли себя менее активно в части применения DDoS, утверждает он.

Но данные опроса – это субъективный взгляд отрасли на количество инцидентов кибербезопасности, компании могли не знать о том, что у них произошла утечка или их взломали, не согласен руководитель направления развития MSSP-сервисов компании «Ростелеком» Иван Мирошниченко. Так, DDoS-атаки не являются самыми распространенными на сектор электронной коммерции, говорит эксперт, просто они самые заметные и значимые для отрасли. Их количество растет примерно на 25% в год, оценивает Мирошниченко.

Площадки для электронной торговли – одна из самых популярных целей при организации DDoS-атак, так как такие организации находятся в числе наиболее чувствительных к этой угрозе, считает менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв. Любой простой в работе из-за DDoS-атаки для них означает реальный ущерб, чем и пользуются злоумышленники, поясняет он.