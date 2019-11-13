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Российские интернет-магазины назвали DDoS самым распространенным типом атак

Ведомости
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Российские интернет-магазины чаще всего сталкивались за прошедший год с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%), показал опрос среднего и крупного бизнеса, проведенный Qrator Labs. Основными причинами DDoS-атак респонденты назвали вымогательство (51%) и недобросовестную конкуренцию (37%), а целью взломов они считают нарушение работоспособности магазинов (29%) и кражу всей пользовательской базы (25%). Каждый десятый опрошенный заявил, что не сталкивался с кибератаками в этом году.

DDOS – это самая частый тип атак на e-commerce, уверен IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко. Но в 2019 г., в сравнении с предыдущими годами, киберпреступники проявляли себя менее активно в части применения DDoS, утверждает он.

Но данные опроса – это субъективный взгляд отрасли на количество инцидентов кибербезопасности, компании могли не знать о том, что у них произошла утечка или их взломали, не согласен руководитель направления развития MSSP-сервисов компании «Ростелеком» Иван Мирошниченко. Так, DDoS-атаки не являются самыми распространенными на сектор электронной коммерции, говорит эксперт, просто они самые заметные и значимые для отрасли. Их количество растет примерно на 25% в год, оценивает Мирошниченко.

Площадки для электронной торговли – одна из самых популярных целей при организации DDoS-атак, так как такие организации находятся в числе наиболее чувствительных к этой угрозе, считает менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв. Любой простой в работе из-за DDoS-атаки для них означает реальный ущерб, чем и пользуются злоумышленники, поясняет он.

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Dysney+ добавил к классическим мультфильмам дисклеймер об устаревших стереотипах

Ведомости
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Стриминговый сервис Disney+ включил в описание классических мультфильмов дисклеймер об «отображении устаревших культурных норм». В частности, его можно увидеть в описаниях к мультфильмам «Дамбо», «Леди и Бродяга» и «Книга джунглей».

В описаниях также отмечается, что изменения в мультфильмы не вносились, они представлены в первоначальном виде. Ранее The Hollywood Reporter писал, что некоторые спорные сцены могут быть вырезаны из мультфильмов, например, с вороной по имени Джим Кроу из «Дамбо». Это имя стало нарицательным в американской культуре и использовалось в неофициальном названии законов о расовой сегрегации.

Аналогичный прием ранее начала использовать американская кинокомпания Warner Bros. В свои классические мультфильмы она добавила сообщение о том, что они «могут отображать расовые и этнические предрассудки», распространенные во времена производства картины.

Сервис Disney+ официально был запущен 12 ноября в США. На платформе будут представлены шоу производства Disney, Pixar, Marvel и National Geographic.

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Технологии
Новости

«Ростелеком» раскрыл параметры консолидации 100% мобильного оператора Tele2

Ведомости
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% долей ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщила госкомпания. Сделка позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне она была одобрена ФАС.

«Ростелекому» уже принадлежит 45% оператора. Еще 17,5% Tele2 компания купит за собственные 42 млрд руб. На 27,5% «Ростелеком» получит деньги от ВТБ – госбанк выкупит допэмиссию «Ростелекома» по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию, всего на 66 млрд руб. Оставшиеся 10% «Ростелеком» получит в обмен на свои квазиказначейские акции (24 млрд руб). Таким образом, общая сумма сделки составит 132 млрд руб.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.

Оператор Tele2 для сделки был оценен PwC в 240,5 млрд руб. О сделке было объявлено в январе. Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке, увеличившим за три года долю до 17%. Клиентская база оператора – 44 млн абонентов.

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Финансы
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Советник председателя Промсвязьбанка ответил на обвинения в домашнем насилии

Ведомости
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Советник председателя Промсвязьбанка Юрий Новожилов заявил «Ведомостям», что удивлен распространяемой информацией о том, что он избил своего сына. Новожилов утверждает, что его сын здоров и ходит в школу. В Промсвязьбанке сообщили, что информацией о взаимоотношениях своего сотрудника с бывшей супругой не располагают.

Ранее проект Baza сообщил, что Новожилов избил своего 12-летнего сына за плохие оценки. Мальчик был госпитализирован с травмами головы. По информации издания, полиция начала проверку.

В октябре «Альфа-капитал» уволил члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии. Жена Живова рассказала на своей странице Facebook, что он избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Живов заявил, что никого не бил.

Новожилов пришел в Промсвязьбанк в 2018 г. До этого он шесть лет работал исполнительным директором НПФ «Благосостояние».

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Финансы
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Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до 30 января 2020 г. включительно.

Теперь минимальная ставка «Потребительский кредит без обеспечения» составляет 11,9%. Под такой фиксированный процент выдаются кредиты на сумму от 1 млн руб. Кредиты на сумму от 300 000 до 1 млн руб. зарплатным и пенсионным клиентам предлагаются под 11,9–16,9%, остальным – под 12,9–16,9%. Ставки ссуд менее 300 000 руб. составляют 12,9–19,9% и 13,9–19,9% соответственно.

Указанные ставки не зависят от наличия полиса страхования заемщика. «Предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору», – передал через пресс-службу директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его данным, обычно ближе к концу года спрос на потребкредиты в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года.

В августе Сбербанк снижал ставки потребительских кредитов в рамках акции, действовавшей до 30 сентября. Тогда снижение было более существенным – 1,5 п. п., а минимальная ставка достигала 11,4% годовых.

8 ноября Сбербанк также снизил на 0,2 п. п. до 7,1% ставки по ипотечным кредитам сроком до семи лет на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками

Новости СМИ2
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Бизнес
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Продажи Coca-Cola в России снизились из-за холодной погоды

Ведомости
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Продажи Coca-Cola в России в III квартале сократились на 7% из-за холодной погоды, сообщила Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейший боттлер The Coca-Cola Company. Несмотря на это, компания нарастила свою долю в категории газированных напитков благодаря ценовой и ассортиментной политике. Отмечается, что продажи энергетиков продолжили двузначный рост, в то время как продажи соков сокращаются.

В целом продажи Coca-Cola на развивающихся рынках выросли на 3% до 322,5 млн кейсов (в одном кейсе 9 л). Рост был зафиксирован в Румынии, Нигерии и на Украине, однако он был частично нивелирован падением в России.

Общие продажи компании выросли на 1,1% до 622,4 млн кейсов. Выручка увеличилась на 5% до 1,96 млрд евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company работает в 28 странах. В России у нее десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Компания выпускает продукцию под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Bonaqua, Schweppes, Fuztea, Burn, «Добрый», Rich, «Моя семья» и другими. В прошлом году продажи компании в России выросли на 4,4% до 2 млрд л.

Ранее стало известно, что российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8%, производство снизилось на 5,6%. Одной из причин падения также стала холодная погода. Вторая причина – высокая база прошлого года из-за чемпионата мира по футболу.

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Экономика
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ВС распространил гарантии по амнистии капитала на административные дела

Ведомости
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Президиум Верховного суда (ВС) утвердил разъяснения о гарантиях, которые предоставляются лицам, подавшим спецдекларации по закону об амнистии капитала. «Ведомости» ознакомились с документом. Из него следует, что ВС запрещает использовать декларации для привлечения не только к уголовной, но и к административной ответственности.

«Режим хранения таких сведений и документов обеспечивают исключительно налоговые органы», – отмечается в документе. В нем подчеркивается, что спецдекларации не могут быть получены кем-либо кроме налоговых органов даже по запросу суда или на основании судебного решения. Таким образом, декларации и сведения, содержащиеся в них, «не могут использоваться в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении или налоговом правонарушении в отношении декларанта». Доказательством по делу они также служить не могут, решил Верховный суд.

Ранее Верховный суд уже разъяснял, что поданные по амнистии капитала спецдекларации не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, отмечал ВС. Гарантии по закону об амнистии капитала распространяются не только на налоговые преступления, но и на все деяния, предусмотренные Уголовным кодексом.

Вопрос о законности использования в уголовных процессах деклараций, поданных по амнистии капитала, стал актуальным при рассмотрении дела Валерия Израйлита. Он обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области. Одним из доказательств обвинения стала декларация, поданная Израйлитом в 2016 г. по амнистии капитала. Сотрудники ФСБ изъяли ее по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы.

Использование декларации оспаривалось защитой предпринимателя. Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать ее из уголовного дела. Но гарантии Верховного суда должны предотвратить ее использование против декларанта. Обвинение ранее заявляло, что не будет использовать декларацию в качестве доказательства, равно как и основанные на ней другие материалы, указано в постановлении Смольнинского суда.

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Бизнес
Новости

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Ведомости
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«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Собеседник «Интерфакса» не исключил, что «Газпром» может вернуться к идее размещения евробондов в ближайшее время, если наступит благоприятный момент. Для этого, по его словам, готовы все необходимые документы.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг Киева за поставки газа на $2,018 млрд, по итогам двух споров на поставку и транзит «Газпром» должен украинской компании $2,56 млрд. Пока «Газпром» отказывается выплачивать эти средства и обжалует эти решения.

Последнее размещение в этом году «Газпром» провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). Тогда компания выпустила ценные бумаги на $1,25 млрд под 5,15% годовых. Сразу после этого «Нафтогаз» направил в адрес люксембургских подразделений банков Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов) и GazAsia Capital S.A. (SPV облигаций в японских иенах) уведомление об аресте задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге. Окружной суд Люксембурга в июле отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов на территории страны.

Политика
Новости

Руководство ростовского управления ФСИН заподозрили в разглашении гостайны

Ведомости
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Начальник ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко. Он добавил, что в будущем задержанным могут быть предъявлены обвинения в коррупции.

Ранее источник агентства сообщал, что Даххаева и двух его замов проверяют по делу о взяточничестве. В кабинетах подозреваемых прошли обыски, сказал собеседник «Интерфакса». Другие подробности он не привел.

Согласно информации на сайте ростовского главка ФСИН, 57-летний Даххаев возглавил управление в июле прошлого года по указу президента. До этого он почти год исполнял обязанности начальника главка. Ранее Даххаев проходил службу в органах внутренних дел, в том числе был замминистра внутренних дел Дагестана. Награжден орденом Мужества и именным огнестрельным оружием.

Ростовское управление ФСИН до прихода Даххаева уже становилось объектом расследования дел о коррупции. В мае 2017 г. по подозрению в получении взятки в размере более 2 млн руб. был задержан замначальника главка Сергей Ральников. В начале июля того же года был уволен предшественник Даххаева Сергей Смирнов, позднее он стал фигурантом дела в отношении Ральникова. В июне 2018 г. Смирнов умер в СИЗО после тяжелой болезни. Дело Ральникова в этом году поступило в суд.

Технологии
Новости

Xiaomi с партнерам инвестировали в китайского конкурента Tesla $400 млн

Ведомости
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Китайская компания Xiaomi инвестировала в местного производителя электромобилей Xpeng Motors в раунде финансирования на $400 млн, сообщает агентство Bloomberg. В числе ранних инвесторов стартапа – Alibaba.

Основатель и исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что обе компании хотят добиться в успехов разработке интеллектуальных транспортных средств. В заявлении, опубликованном на сайте Xpeng Motors, говорится, что стартап будет сотрудничать с Xiaomi в разработке технологий для подключения смартфонов к транспортным средствам.

Xpeng Motors была основана в 2014 г. в Гуанчжоу. Стартап по производству электромобилей создали выходцы из концерна FAW-Volkswagen. Компания c 2018 г. выпускает электрический кроссовер G3, в июне этого года она сообщила, что выпустила 10 000 машин этой модели. В апреле Xpeng Motors также представила седан P7, производство которого должно начаться весной 2020 г., а поставки – во II квартале 2020 г.

Bloomberg отмечает, что компания конкурирует как с местными производителями электромобилей, такими как NIO, так и с глобальными, например, с Tesla. Последняя летом подала иск в суд против бывшего сотрудника, который, как считает Tesla, передавал Xpeng Motors информацию, содержащую коммерческую тайну.

Бизнес
Новости

Starbucks откроет самую большую кофейню размером с пятиэтажное здание

Ведомости
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Американская сеть кофеен Starbucks откроет в США свое самое большое заведение, сообщает Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Кевина Джонсона. Оно будет совмещать кофейню и магазин и займет пятиэтажное здание в одном из самых дорогих торговых районов Чикаго.

Для Starbucks это шестое такое крупное заведение – пять других расположены в Сиэтле, Шанхае, Милане, Нью-Йорке и Токио. Они служат полигоном для тестирования более качественных продуктов и новых напитков, а также продуктов питания и даже коктейлей, отмечает агентство.

Кофейня в Чикаго начнет работать 15 ноября. Среди новинок там появятся выдержанные в виски кофейные зерна по $40 за восемь унций (примерно 230 г), сливочно-ореховый латте и мороженое.

Сеть кофеен Starbucks основана в 1971 г. В России открыто более 100 кофеен, большинство из которых находится в Москве. Первое заведение Starbucks открылось в столице в 2007 г. В конце октября компания отчиталась о результатах за 2019 финансовый год. Из отчетности следует, что в IV квартале этого года продажи выросли на 5% благодаря росту в США и Китае.

В прошлом году Starbucks открыл свое первое заведение в Италии, оно совмещает кафе и обжарочный цех. Заведение находится в центре Милана, рядом с Миланским собором, в здании, переоборудованном из бывшего почтового отделения.

Как выглядит первое заведение Starbucks в Италии

Технологии
Новости

Telegram попросил суд США отклонить иск против запуска криптовалюты Gram

Ведомости
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Компания Telegram Павла Дурова потребовала от суда отклонить иск Комиссии США по ценным бумагам и рынкам (SEC), которым запрещен выпуск ее криптовалюты Gram. Об этом говорится в судебном документе, опубликованном на сайте Courtlistener.

Telegram обвинил SEC в том, что регулятор действует волюнтаристски в новой юридической отрасли, не дает ясных инструкций и не уведомляет о своей позиции о том, что является нарушением закона, а что нет. «Теперь истец занял юридическую позицию, которая противоречит судебному прецеденту и публично выраженной позиции высокопоставленных чиновников, представляющих истца», – подчеркивается в документе.

Компания отметила, что ее криптовалюта пока не существует, но если когда-то и будет выпущена, то станет «валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, подпадающей под федеральные законы о ценных бумагах».

В середине октября SEC подала экстренный иск в связи с проведенным ICO Telegram, в результате которого компания привлекла $1,7 млрд. Регулятор через суд добился временного запрета на выпуск криптовалюты Gram компаниями Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. В качестве причины регулятор указал, что компании не зарегистрировали выпуск Gram должным образом. SEC утверждает, что Gram – это ценная бумага, а значит, ее выпуск предполагает раскрытие и выпуск проспекта. Позже Telegram уведомил суд США, что готов отложить запуск блокчейн-платформы и приостановить все операции со своей криптовалютой. Слушания по иску SEC к компании Telegram Group Inc. назначены на 18 февраля.

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