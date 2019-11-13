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WSJ узнала о планах Google выйти на рынок финансовых услуг

Google в 2020 г. представит финансовый продукт под кодовым названием Cache, позволяющий пользователям регистрировать расчетные счета, сообщает The Wall Street Journal. В этом проекте поисковик сотрудничает с Citigroup и Стэнфордским федеральным кредитным союзом. Его запуск запланирован на 2020 г.

Руководитель платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта отметил, что компания не будет передавать информацию о пользователях третьим лицам. Он подчеркнул, что Google намерена тесно сотрудничать с банками и существующей финансовой системой. «Возможно, это более длинный путь, но он более устойчив», – подчеркнул Сенгупта. Он добавил, что цель компании – помочь большему числу людей совершать больше операций онлайн: «Это будет хорошо и для интернета, и для нас».

Для расчетных счетов Google будет использовать бренды финансовых партнеров, а не собственный. Банки-партнеры в свою очередь возьмут на себя поддержку финансовых операций пользователей и проверки, связанные со счетами.

WSJ отмечает, что Google станет последней крупной технологической компанией, которая решила запустить собственный финансовый продукт. Летом Apple представила Apple Card. Facebook также объявил о запуске своей криптовалюты – Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. Весной Amazon вел переговоры с банками о возможности запуска расчетных счетов для пользователей.