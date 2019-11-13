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WSJ узнала о планах Google выйти на рынок финансовых услуг

Ведомости
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Google в 2020 г. представит финансовый продукт под кодовым названием Cache, позволяющий пользователям регистрировать расчетные счета, сообщает The Wall Street Journal. В этом проекте поисковик сотрудничает с Citigroup и Стэнфордским федеральным кредитным союзом. Его запуск запланирован на 2020 г.

Руководитель платежных сервисов Google Цезарь Сенгупта отметил, что компания не будет передавать информацию о пользователях третьим лицам. Он подчеркнул, что Google намерена тесно сотрудничать с банками и существующей финансовой системой. «Возможно, это более длинный путь, но он более устойчив», – подчеркнул Сенгупта. Он добавил, что цель компании – помочь большему числу людей совершать больше операций онлайн: «Это будет хорошо и для интернета, и для нас».

Для расчетных счетов Google будет использовать бренды финансовых партнеров, а не собственный. Банки-партнеры в свою очередь возьмут на себя поддержку финансовых операций пользователей и проверки, связанные со счетами.

WSJ отмечает, что Google станет последней крупной технологической компанией, которая решила запустить собственный финансовый продукт. Летом Apple представила Apple Card. Facebook также объявил о запуске своей криптовалюты – Libra, функционирование которой основано на технологии блокчейн. Весной Amazon вел переговоры с банками о возможности запуска расчетных счетов для пользователей.

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Технологии
Новости

Apple представила обновленный MacBook Pro

Ведомости
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Apple представила обновленный 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro с дисплеем Retina, об этом говорится на сайте компании. Производитель позиционирует его как «лучший профессиональный ноутбук».

MacBook Pro имеет дисплей разрешением 3072×1920 точек, 8-ядерный процессор Intel девятого поколения, 64 ГБ оперативной памяти, усовершенствованную систему охлаждения. «Улучшенная система охлаждения способствует повышению производительности. Система охлаждения MacBook Pro была полностью переработана: увеличенные вентиляторы с усовершенствованными лопастями оптимизируют воздушный поток, а большее количество теплообменных пластин позволяет эффективнее охлаждать компьютер», — отмечает компания.

Улучшены характеристики клавиатуры Magic Keyboard, теперь она позволяет осуществлять «комфортный, приятный и тихий набор текста». Кнопка Esc расположена за пределами Touch Bar. «Теперь у каждой клавиши улучшенный механизм «ножницы» и ход 1 мм», — говорится на сайте компании.

«Базовая модель 16‑дюймового MacBook Pro (Intel Core i7, 512 ГБ) более чем в два раза быстрее базовой модели предыдущего поколения, что позволяет делать рендеринг быстрее и воспроизводить видео более плавно», — сообщает Apple. В MacBook Pro встроены шесть динамиков. Apple сообщила, что ей удалось снизить на 40% шумы во время запуска звука усовершенствованным микрофоном.

Базовая версия MacBook Pro будет стоить 199 990 руб., улучшенная модель с Intel Core i9 и 1 ТБ памяти — 232 990 руб.

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Экономика
Новости

Росстат оценил рост экономики России в III квартале ниже Минэкономразвития

Ведомости
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Рост ВВП России в III квартале, по предварительной оценке Росстата, ускорился до 1,7% в годовом выражении. Это ниже оценки Минэкономразвития, которое ранее заявило о росте экономики на 1,9%.

Ускорению роста ВВП в III квартале способствовали промышленное производство, сельское хозяйство и оптовая торговля, которая перешла от сокращения к росту. По мнению Минэкономразвития, темпы роста экономики в IV квартале сохранятся приблизительно на уровне третьего. Это соответствует прогнозу министерства по росту ВВП в 2019 г. – 1,3%.

Теперь, чтобы рост ВВП по итогам года совпал с прогнозом Минэкономразвития, экономика должна вырасти в IV квартале на 1,9% в годовом выражении, указывает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. Это выглядит фантастически, более реальный прогноз – рост ВВП по итогам года на 1%, считает он.

Новости СМИ2
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Политика
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Коломойский оценил примирение Украины с Россией в $100 млрд

Ведомости
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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией, оценив примирение между странами в $100 млрд. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

«Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыта», – сказал Коломойский. «Мы возьмем у россиян $100 млрд. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», – пояснил бизнесмен. Он считает Россию сильнее Украины. По мнению Коломойского, Киеву следует наладить отношения с Москвой, так как «люди хотят мира, они не хотят воевать». «А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», – заявил он.

Коломойский считает, что российские деньги могут заменить кредиты МВФ, которые были предоставлены под обязательство провести антикоррупционные реформы, раздражающие представителей украинского бизнеса. По его словам, США используют Украину для ослабления своего геополитического конкурента – России. Идет «война против России... до последнего украинца», отметил Коломойский.

По его мнению, Украину «все равно» не примут в НАТО или ЕС, «тогда как Россия хотела привести нас в новый Варшавский договор». «Бесполезно тратить время на пустые разговоры», – сказал Коломойский.

Ранее украинские СМИ сообщили о возвращении Коломойского на Украину. Бизнесмен покинул страну в июне 2017 г. После отъезда он проживал некоторое время в Женеве, а с сентября 2018 г. – в израильском городе Герцлия. Forbes в 2019 г. оценил состояние Коломойского в $1,1 млрд.

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Медиа
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Disney+ добавил к классическим мультфильмам дисклеймер об устаревших стереотипах

Ведомости
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Стриминговый сервис Disney+ включил в описание классических мультфильмов дисклеймер об «отображении устаревших культурных норм». В частности, его можно увидеть в описаниях к мультфильмам «Дамбо», «Леди и Бродяга» и «Книга джунглей».

В описаниях также отмечается, что изменения в мультфильмы не вносились, они представлены в первоначальном виде. Ранее The Hollywood Reporter писал, что некоторые спорные сцены могут быть вырезаны из мультфильмов, например, с вороной по имени Джим Кроу из «Дамбо». Это имя стало нарицательным в американской культуре и использовалось в неофициальном названии законов о расовой сегрегации.

Аналогичный прием ранее начала использовать американская кинокомпания Warner Bros. В свои классические мультфильмы она добавила сообщение о том, что они «могут отображать расовые и этнические предрассудки», распространенные во времена производства картины.

Сервис Disney+ официально был запущен 12 ноября в США. На платформе будут представлены шоу производства Disney, Pixar, Marvel и National Geographic.

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Технологии
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Российские интернет-магазины назвали DDoS самым распространенным типом атак

Ведомости
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Российские интернет-магазины чаще всего сталкивались за прошедший год с DDoS-атаками (34%) и взломами (26%), показал опрос среднего и крупного бизнеса, проведенный Qrator Labs. Основными причинами DDoS-атак респонденты назвали вымогательство (51%) и недобросовестную конкуренцию (37%), а целью взломов они считают нарушение работоспособности магазинов (29%) и кражу всей пользовательской базы (25%). Каждый десятый опрошенный заявил, что не сталкивался с кибератаками в этом году.

DDOS – это самая частый тип атак на e-commerce, уверен IT-директор Wildberries Андрей Ревяшко. Но в 2019 г., в сравнении с предыдущими годами, киберпреступники проявляли себя менее активно в части применения DDoS, утверждает он.

Но данные опроса – это субъективный взгляд отрасли на количество инцидентов кибербезопасности, компании могли не знать о том, что у них произошла утечка или их взломали, не согласен руководитель направления развития MSSP-сервисов компании «Ростелеком» Иван Мирошниченко. Так, DDoS-атаки не являются самыми распространенными на сектор электронной коммерции, говорит эксперт, просто они самые заметные и значимые для отрасли. Их количество растет примерно на 25% в год, оценивает Мирошниченко.

Площадки для электронной торговли – одна из самых популярных целей при организации DDoS-атак, так как такие организации находятся в числе наиболее чувствительных к этой угрозе, считает менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселёв. Любой простой в работе из-за DDoS-атаки для них означает реальный ущерб, чем и пользуются злоумышленники, поясняет он.

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Технологии
Новости

«Ростелеком» раскрыл параметры консолидации 100% мобильного оператора Tele2

Ведомости
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку 55% долей ООО «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2), сообщила госкомпания. Сделка позволит «Ростелекому» стать владельцем 100% оператора. Накануне она была одобрена ФАС.

«Ростелекому» уже принадлежит 45% оператора. Еще 17,5% Tele2 компания купит за собственные 42 млрд руб. На 27,5% «Ростелеком» получит деньги от ВТБ – госбанк выкупит допэмиссию «Ростелекома» по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию, всего на 66 млрд руб. Оставшиеся 10% «Ростелеком» получит в обмен на свои квазиказначейские акции (24 млрд руб). Таким образом, общая сумма сделки составит 132 млрд руб.

Сейчас доля Росимущества в «Ростелекоме» составляет 48,7% обыкновенных акций, ВЭБ.РФ – 4,29%, «Мобитела» – 10,49%, еще 36,5% находятся в свободном обращении.

Оператор Tele2 для сделки был оценен PwC в 240,5 млрд руб. О сделке было объявлено в январе. Tele2 является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке, увеличившим за три года долю до 17%. Клиентская база оператора – 44 млн абонентов.

Финансы
Новости

Советник председателя Промсвязьбанка ответил на обвинения в домашнем насилии

Ведомости
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Советник председателя Промсвязьбанка Юрий Новожилов заявил «Ведомостям», что удивлен распространяемой информацией о том, что он избил своего сына. Новожилов утверждает, что его сын здоров и ходит в школу. В Промсвязьбанке сообщили, что информацией о взаимоотношениях своего сотрудника с бывшей супругой не располагают.

Ранее проект Baza сообщил, что Новожилов избил своего 12-летнего сына за плохие оценки. Мальчик был госпитализирован с травмами головы. По информации издания, полиция начала проверку.

В октябре «Альфа-капитал» уволил члена правления Евгения Живова после обвинений в домашнем насилии. Жена Живова рассказала на своей странице Facebook, что он избил ее и одну из их дочерей. К посту она приложила фотографии себя и дочери с синяками, а также протокол об административном правонарушении. Живов заявил, что никого не бил.

Новожилов пришел в Промсвязьбанк в 2018 г. До этого он шесть лет работал исполнительным директором НПФ «Благосостояние».

Финансы
Новости

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Ведомости
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Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам в рамках новогодней акции на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с базовыми условиями, говорится в сообщении банка. Акция действует до 30 января 2020 г. включительно.

Теперь минимальная ставка «Потребительский кредит без обеспечения» составляет 11,9%. Под такой фиксированный процент выдаются кредиты на сумму от 1 млн руб. Кредиты на сумму от 300 000 до 1 млн руб. зарплатным и пенсионным клиентам предлагаются под 11,9–16,9%, остальным – под 12,9–16,9%. Ставки ссуд менее 300 000 руб. составляют 12,9–19,9% и 13,9–19,9% соответственно.

Указанные ставки не зависят от наличия полиса страхования заемщика. «Предложение по страхованию жизни является добровольным и не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору», – передал через пресс-службу директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его данным, обычно ближе к концу года спрос на потребкредиты в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года.

В августе Сбербанк снижал ставки потребительских кредитов в рамках акции, действовавшей до 30 сентября. Тогда снижение было более существенным – 1,5 п. п., а минимальная ставка достигала 11,4% годовых.

8 ноября Сбербанк также снизил на 0,2 п. п. до 7,1% ставки по ипотечным кредитам сроком до семи лет на покупку квартир в новостройках в рамках программы субсидирования с застройщиками

Бизнес
Новости

Продажи Coca-Cola в России снизились из-за холодной погоды

Ведомости
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Продажи Coca-Cola в России в III квартале сократились на 7% из-за холодной погоды, сообщила Coca-Cola Hellenic Bottling Company, крупнейший ботлер The Coca-Cola Company. Несмотря на это, компания нарастила свою долю в категории газированных напитков благодаря ценовой и ассортиментной политике. Отмечается, что продажи энергетиков продолжили двузначный рост, в то время как продажи соков сокращаются.

В целом продажи Coca-Cola на развивающихся рынках выросли на 3% до 322,5 млн кейсов (в одном кейсе 9 л). Рост был зафиксирован в Румынии, Нигерии и на Украине, однако он был частично нивелирован падением в России.

Общие продажи компании выросли на 1,1% до 622,4 млн кейсов. Выручка увеличилась на 5% до 1,96 млрд евро.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company работает в 28 странах. В России у нее десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Компания выпускает продукцию под брендами Coca-Cola, Sprite, Fanta, Bonaqua, Schweppes, Fuztea, Burn, «Добрый», Rich, «Моя семья» и другими. В прошлом году продажи компании в России выросли на 4,4% до 2 млрд л.

Ранее стало известно, что российский рынок пива, который в прошлом году немного вырос после почти десятилетнего падения, снова сокращается. Розничные продажи в июле – сентябре, по данным Росалкогольрегулирования, упали на 9,8%, производство снизилось на 5,6%. Одной из причин падения также стала холодная погода. Вторая причина – высокая база прошлого года из-за чемпионата мира по футболу.

Экономика
Новости

ВС распространил гарантии по амнистии капитала на административные дела

Ведомости
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Президиум Верховного суда (ВС) утвердил разъяснения о гарантиях, которые предоставляются лицам, подавшим спецдекларации по закону об амнистии капитала. «Ведомости» ознакомились с документом. Из него следует, что ВС запрещает использовать декларации для привлечения не только к уголовной, но и к административной ответственности.

«Режим хранения таких сведений и документов обеспечивают исключительно налоговые органы», – отмечается в документе. В нем подчеркивается, что спецдекларации не могут быть получены кем-либо кроме налоговых органов даже по запросу суда или на основании судебного решения. Таким образом, декларации и сведения, содержащиеся в них, «не могут использоваться в качестве основания для возбуждения производства по делу об административном правонарушении или налоговом правонарушении в отношении декларанта». Доказательством по делу они также служить не могут, решил Верховный суд.

Ранее Верховный суд уже разъяснял, что поданные по амнистии капитала спецдекларации не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. Декларация может использоваться в суде только с согласия того, кто ее подал, отмечал ВС. Гарантии по закону об амнистии капитала распространяются не только на налоговые преступления, но и на все деяния, предусмотренные Уголовным кодексом.

Вопрос о законности использования в уголовных процессах деклараций, поданных по амнистии капитала, стал актуальным при рассмотрении дела Валерия Израйлита. Он обвиняется в выводе средств за границу при строительстве порта Усть-Луга в Ленинградской области. Одним из доказательств обвинения стала декларация, поданная Израйлитом в 2016 г. по амнистии капитала. Сотрудники ФСБ изъяли ее по решению суда из центрального офиса Федеральной налоговой службы.

Использование декларации оспаривалось защитой предпринимателя. Смольнинский районный суд Петербурга отказался исключать ее из уголовного дела. Но гарантии Верховного суда должны предотвратить ее использование против декларанта. Обвинение ранее заявляло, что не будет использовать декларацию в качестве доказательства, равно как и основанные на ней другие материалы, указано в постановлении Смольнинского суда.

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Бизнес
Новости

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

Ведомости
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«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Источники РБК пояснили, что решение принято из-за риска потерять деньги: претензии на эти средства может выдвинуть украинский «Нафтогаз». Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

Собеседник «Интерфакса» не исключил, что «Газпром» может вернуться к идее размещения евробондов в ближайшее время, если наступит благоприятный момент. Для этого, по его словам, готовы все необходимые документы.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг Киева за поставки газа на $2,018 млрд, по итогам двух споров на поставку и транзит «Газпром» должен украинской компании $2,56 млрд. Пока «Газпром» отказывается выплачивать эти средства и обжалует эти решения.

Последнее размещение в этом году «Газпром» провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых). Тогда компания выпустила ценные бумаги на $1,25 млрд под 5,15% годовых. Сразу после этого «Нафтогаз» направил в адрес люксембургских подразделений банков Gaz Capital S.A. (эмитент старой базовой программы евробондов) и GazAsia Capital S.A. (SPV облигаций в японских иенах) уведомление об аресте задолженности и активов «Газпрома» в Люксембурге. Окружной суд Люксембурга в июле отклонил жалобу «Газпрома» и подтвердил аресты активов на территории страны.

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