Костин рассказал об участии «ВТБ капитала» в разработке схемы управления «Яндексом»
«ВТБ капитал» участвовал в разработке новой схемы управления «Яндексом» как стратегический советник: на эту роль поисковик привлек инвестбанк в августе. Об этом сообщил председатель правления ВТБ Андрей Костин, его слова приводит «Интерфакс». В результате была выработана схема, которая устроила всех – «и инвесторов, потому что акции пошли наверх, и господин Волож сегодня радостный сидел (основатель "Яндекса" Аркадий Волож)», отметил Костин.
«Яндекс» 18 ноября объявил о создании Фонда общественных интересов, который будет участвовать в управлении компанией. «Яндекс» будет согласовывать с советом директоров фонда консолидацию 10% и более своих акций, передачу интеллектуальной собственности и персональных данных пользователей. Фонд также сможет временно отстранять гендиректора российского «Яндекса». Он будет зарегистрирован в офшоре в Калининграде, в совет директоров фонда войдут ректоры пяти российских университетов.
В письме сотрудникам Волож пояснял, что изменения позволят «защитить интересы страны». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», говорил, что новая схема управления компанией была согласована с администрацией президента. Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сначала заявил, что Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом» и не должен был этого делать. Позже он уточнил, что «Яндекс» все же информировал профильное подразделение администрации президента об изменениях в управлении компанией, но не согласовывал их.
На следующий день правление Сбербанка также одобрило передачу «Яндексу» «золотой акции» голландского Yandex N.V. (головной компании «Яндекса») по цене приобретения в 2009 г. – за один евро. «Золотая акция» позволяет блокировать покупку 25% голосов или уставного капитала «Яндекса» любым акционером или третьей стороной. Позже она перейдет Фонду общественных интересов. Новая структура, по мнению Костина, позволит сохранить независимость «Яндекса», с одной стороны, а с другой – создаст «комфорт» для государства. «Золотая акция» от Сбера ушла, тоже хорошо», – пошутил Костин.