Костин рассказал об участии «ВТБ капитала» в разработке схемы управления «Яндексом»

В письме сотрудникам Волож пояснял, что изменения позволят «защитить интересы страны». Собеседник «Ведомостей», близкий к акционерам «Яндекса», говорил, что новая схема управления компанией была согласована с администрацией президента. Федеральный чиновник добавлял, что Кремль даже участвовал в разработке новых правил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сначала заявил, что Кремль не согласовывал изменения в управлении «Яндексом» и не должен был этого делать. Позже он уточнил, что «Яндекс» все же информировал профильное подразделение администрации президента об изменениях в управлении компанией, но не согласовывал их.