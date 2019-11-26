Google сообщил об увольнении четырех сотрудников за утечку данных

Агентство отмечает, что об увольнениях стало известно спустя несколько дней после того, как около 200 сотрудников поисковика и их сторонников провели митинг около одного из офисов Google в Сан-Франциско. Активисты на акции, которая прошла 22 ноября, потребовали восстановить на работе двух сотрудников – Лоуренса Берланда и Ребекку Риверс. Оба были отправлены в бессрочный отпуск, а затем уволены после того, как компания начала расследовать возможную утечку внутренней информации. Имена еще двух уволенных сотрудников не называются.