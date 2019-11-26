Google сообщил об увольнении четырех сотрудников за утечку данных
Google уволил четырех сотрудников за нарушение правил, связанных с безопасностью данных, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию письма с темой «Защита наших данных», которое получили сотрудники компании. Представитель Google подтвердил агентству содержание письма, но отказался его комментировать.
Агентство отмечает, что об увольнениях стало известно спустя несколько дней после того, как около 200 сотрудников поисковика и их сторонников провели митинг около одного из офисов Google в Сан-Франциско. Активисты на акции, которая прошла 22 ноября, потребовали восстановить на работе двух сотрудников – Лоуренса Берланда и Ребекку Риверс. Оба были отправлены в бессрочный отпуск, а затем уволены после того, как компания начала расследовать возможную утечку внутренней информации. Имена еще двух уволенных сотрудников не называются.
Сотрудники Google, в свою очередь, утверждали, что санкции в отношении этих сотрудников – наказание за высказывание своего мнения, а также попытка уничтожить профсоюзные организации.
В письме Google говорится, что уволенные сотрудники «систематически искали информацию о коллегах», передавали ее за пределы компании и продолжили это делать после предупреждения со стороны компании. Компания подчеркнула, что они были уволены не за то, что сами изучали эту информацию, а именно за передачу ее третьим лицам. Речь идет о внутренних документах и данных из календарей некоторых сотрудников поисковика.