Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы

«На сайте действительно нельзя сделать новый заказ. Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса «Беру», где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами», – заявил «Ведомостям» представитель «Яндекс.Маркета». Все заказы, которые клиенты сделали, обязательно доедут до получателей, уточнил он. Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат деньги, добавил представитель компании. «Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение», – пояснил он.