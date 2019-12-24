«Ростелеком» может инвестировать 1 млрд рублей в Фонд развития интернет-инициатив

ФРИИ был учрежден в 2013 г. Агентством стратегических инициатив по предложению президента. С самого начала под управлением фонда находилось 6 млрд руб., с тех пор его капитал не увеличивался. Согласно отчету ФРИИ, на конец прошлого года он инвестировал 3,17 млрд руб. в 403 компании.