«Ростелеком» может инвестировать 1 млрд рублей в Фонд развития интернет-инициатив
«Ростелеком» может инвестировать 1 млрд руб. в Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и войти в его уставный капитал, сообщает РБК со ссылкой на три источника. Стороны отказались от комментариев, но источник, близкий к одной из сторон, подтвердил изданию факт переговоров.
По словам собеседников РБК, сделку планируется закрыть в 2020 г. Она позволит докапитализировать фонд, которому необходимо дополнительное финансирование.
ФРИИ был учрежден в 2013 г. Агентством стратегических инициатив по предложению президента. С самого начала под управлением фонда находилось 6 млрд руб., с тех пор его капитал не увеличивался. Согласно отчету ФРИИ, на конец прошлого года он инвестировал 3,17 млрд руб. в 403 компании.
В феврале фонд объявил о смене инвестиционной модели. ФРИИ сфокусируется на развитии созданного портфеля IT-стартапов, а в новые проекты будет инвестировать из средств, полученных от продажи нынешних.