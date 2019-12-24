Titan Power откроет сборочное производство на Дальнем Востоке на средства венчурных фондов
Разработчик и производитель суперконденсаторов и накопителей Titan Power Solution откроет сборочное производство на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. Об этом говорится в сообщении фондов Digital Evolution Ventures (венчурный фонд «Росатома» под управлением Orbita Capital Partners), Дальневосточного фонда высоких технологий и фонда I2BF (акционер Titan Power) .
Они профинансируют компанию в объеме 200 млн рублей. Средства фондов компания планирует потратить, в том числе на открытие инжинирингового центра и сборочного производства в индустриальном парке «Парус» на территории опережающего развития «Комсомольск». В Комсомольске-на-Амуре уже начало работу обособленное подразделение Titan Power.
«Получая в состав участников Дальневосточный фонд высоких технологий и фонд «Росатома», компания становится гораздо стабильнее и сильнее,» — отметил основатель и генеральный директор Titan Power Solution Владимир Ворожейкин. Его слова приводятся в сообщении.
Генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов добавил, что есть «спрос на решения компании со стороны уже целого пула крупных дальневосточных промышленных предприятий» .
Titan Power Solution — один из лидеров российского рынка в области разработки и производства устройств и решений на основе суперконденсаторов (электрические конденсаторы большой емкости, применяемые в промышленности), литий-ионных и гибридных накопителей.
«Нашим инвесторам (ГК "Росатом") крайне интересны такие решения», — сообщил генеральный директор Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. По его данным, российский рынок суперконденсаторов и систем на их основе на 2019 г. оценивается в 1,5 млрд рублей с потенциалом роста в течение 5 лет до 5–10 млрд. В год этот рынок растет на 50%.
В мае 2019 года Tesla объявила о втором этапе слияния с Maxwell Technologies. Эта компания, как и Titan Power Solution, разрабатывает и производит решения для хранения и доставки энергии, в том числе суперконденсаторы.