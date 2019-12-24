Titan Power откроет сборочное производство на Дальнем Востоке на средства венчурных фондов

«Нашим инвесторам (ГК "Росатом") крайне интересны такие решения», — сообщил генеральный директор Orbita Capital Partners Евгений Кузнецов. По его данным, российский рынок суперконденсаторов и систем на их основе на 2019 г. оценивается в 1,5 млрд рублей с потенциалом роста в течение 5 лет до 5–10 млрд. В год этот рынок растет на 50%.