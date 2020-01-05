Telegram попросила суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные
Адвокаты Telegram Group Inc. попросили федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк не обязывать компанию раскрывать подробную информацию о продаже токенов Gram и судьбе вырученных в ходе ICO средств, следует из материалов суда.
В начале января представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подали судье Кевину Кастелу ходатайство, чтобы получить от Telegram данные «об объемах, источниках и применении средств», полученных от продажи 2,9 млрд токенов Gram по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов 39 жителям США.
По данным регулятора, Telegram во время ICO получила около $1,7 млрд, в частности $424,5 млн «на рынке США». SEC убеждена, что компания не имела права на осуществление этих операций. Комиссия называет Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой, и считает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах. По этой причине SEC осенью подала иск к компании и добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, запланированный на конец октября.
Представители Telegram пояснили, что ранее уже ответили комиссии и предоставили некоторые данные о транзакциях. Сбор дополнительных сведений будет слишком обременительным для защиты, указывают адвокаты. В качестве причин они указывают, в частности, смену обслуживающей компанию финансовой организации. В Telegram также настаивают на том, что Gram – криптовалюта.
В документах говорится также, что основатель Telegram Павел Дуров даст показания по этому иску 7–8 января в Дубае.