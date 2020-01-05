Telegram попросила суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные

По данным регулятора, Telegram во время ICO получила около $1,7 млрд, в частности $424,5 млн «на рынке США». SEC убеждена, что компания не имела права на осуществление этих операций. Комиссия называет Gram «ценной бумагой», а не криптовалютой, и считает, что к ней нужно применять законодательство о ценных бумагах. По этой причине SEC осенью подала иск к компании и добилась запрета на выпуск криптовалюты Gram, запланированный на конец октября.