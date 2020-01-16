«Великий султан» стал лидером по тратам россиян в мобильных играх
Траты россиян на мобильные приложения в прошлом году выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом и составили рекордные $1,06 млрд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет аналитической компании App Annie.
Больше всего денег российские пользователи потратили в мобильной игре «Великий султан», китайской компании Mechanist Internet Technologies. Конкретную сумму App Annie не раскрывает. Среди неигровых приложений больше всего россияне тратили во «ВКонтакте», музыкальном приложении Boom и онлайн-кинотеатре ivi.
Самым скачиваемым приложением остался WhatsApp, на него россияне также потратили больше всего времени. В целом на мессенджеры и соцсети российские пользователи тратят 50% времени, проведенного в приложениях. Самым быстрорастущим по этом показателю стал сервис коротких видео TikTok, россияне стали проводить в нем на 860% больше времени.