Швейцарский горнолыжный курорт стал принимать платежи за госуслуги в биткойнах
Власти швейцарского горнолыжного курорта Церматт предоставили жителям города возможность оплачивать налоги и другие госуслуги с помощью криптовалюты. Об этом Bloomberg рассказала мэр города Роми Бинер-Хаузерте.
По ее словам, жители города теперь могут произвести оплату госуслуг через планшетный компьютер от брокера Bitcoin Suisse AG. Он конвертирует биткойны во франки и переводит сумму в муниципалитет. «Все говорят о криптовалютах и блокчейне, и если вы не попробуете его, вы не станете умнее», – сказала собеседница агентства.
В Церматте проживают 5400 жителей, и мэр не ожидает большого количества операций с использованием цифровой валюты. Она добавила, что в кантоне Цуг точки доступа для блокчейновых компаний открыли еще в 2016 г. Муниципальные власти принимают там криптоплатежи уже четвертый год.
Интерес к криптовалютам и технологии блокчейн возродился в прошлом году в связи с проектом криптовалюты Libra от Facebook. О своих планах по созданию цифровых валют объявили как технологические компании, так и компании реального сектора экономики. Эксперты предсказывают окончательный переход на цифровые финансы на основе блокчейна в течение ближайших десяти лет.