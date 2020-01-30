Швейцарский горнолыжный курорт стал принимать платежи за госуслуги в биткойнах

По ее словам, жители города теперь могут произвести оплату госуслуг через планшетный компьютер от брокера Bitcoin Suisse AG. Он конвертирует биткойны во франки и переводит сумму в муниципалитет. «Все говорят о криптовалютах и блокчейне, и если вы не попробуете его, вы не станете умнее», – сказала собеседница агентства.