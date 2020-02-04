Alphabet впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube
Alphabet — материнская компания Google — впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube. За 2019 г. сервис принес $15,15 млрд без учета выручки от подписок. Это на 36% выше показателя 2018 г. — $11,2 млрд. В 2017 г. реклама на YouTube принесла компании $8,2 млрд.
У YouTube более 20 млн платных подписчиков (YouTube Premium и YouTube Music), еще 2 млн пользователей подписаны на сервис YouTube TV, рассказал гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи. Их выручка отдельно не раскрывается, этот показатель в отчетности компании включен в «выручку из других источников».
Общая выручка Alphabet за четвертый квартал также оказалась ниже ожиданий аналитиков — $46,1 млрд против $46,94 млрд. Выручка за весь 2019 г. достигла $161,9 млрд.