Alphabet впервые раскрыла выручку от рекламы на YouTube

У YouTube более 20 млн платных подписчиков (YouTube Premium и YouTube Music), еще 2 млн пользователей подписаны на сервис YouTube TV, рассказал гендиректор Google и Alphabet Сундар Пичаи. Их выручка отдельно не раскрывается, этот показатель в отчетности компании включен в «выручку из других источников».