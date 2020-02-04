Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»
Международные СМИ и фактчекинговые организации тестируют сервис Assembler, позволяющий выявить следы редактирования фотографий, сообщает The New York Times. Assembler был разработан компанией Jigsaw – одной из «дочек» холдинга Alphabet, которой принадлежит поисковая система Google.
Сервис состоит из семи отдельных «детекторов», каждый из которых отвечает за распознавание определенного вида манипуляции. Пять детекторов, определяющих слияние фотографий или клонирование объектов, разработаны командами из Калифорнийского университета в Беркли и Неаполитанского университета в Италии. Два других детектора – это собственная разработка команды Assembler: эти модули выявляют дипфейки (высокотехнологичные подделки), созданные средствами искусственного интеллекта.
Сантьяго Андриго, менеджер по продукту Jigsaw, отмечает, что Assembler должен помочь журналистам в крупных медиа, которые «заполучили скандальную фотографию и готовятся как можно скорее сообщить новость», а также для проверки популярных изображений из соцсетей. Jigsaw отметила, что не планирует выпускать Assembler для широкого использования.