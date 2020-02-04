Владелец Google представил сервис для распознавания «фотошопа»

Сервис состоит из семи отдельных «детекторов», каждый из которых отвечает за распознавание определенного вида манипуляции. Пять детекторов, определяющих слияние фотографий или клонирование объектов, разработаны командами из Калифорнийского университета в Беркли и Неаполитанского университета в Италии. Два других детектора – это собственная разработка команды Assembler: эти модули выявляют дипфейки (высокотехнологичные подделки), созданные средствами искусственного интеллекта.