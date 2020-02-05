В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В частности, в комментариях у Downdetector пользователи жалуются на проблемы с доступом к почте, главной странице «Яндекса», также некоторые не могут воспользоваться «Яндекс.Диском», «Яндекс.Музыкой» и «Яндекс.Такси». По данным на 17.00, сервис зафиксировал более 4000 жалоб. Наибольшее их количество от пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.