В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
У некоторых пользователей «Яндекса» возникли проблемы с доступам к сервисам компании, свидетельствуют данные Downdetector (отслеживает сбои в работе различных интернет-сайтов и приложений). По его информации, пик сбоя пришелся на 16.30 по московскому времени.
В частности, в комментариях у Downdetector пользователи жалуются на проблемы с доступом к почте, главной странице «Яндекса», также некоторые не могут воспользоваться «Яндекс.Диском», «Яндекс.Музыкой» и «Яндекс.Такси». По данным на 17.00, сервис зафиксировал более 4000 жалоб. Наибольшее их количество от пользователей из Москвы, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
В компании «Ведомостям» подтвердили наличие сбоя. «У ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". Наши специалисты работают над устранением сложностей», – сказал представитель «Яндекса».