Пользователи Windows наблюдают сбой в работе поиска
В работе поисковой строки на панели задач Windows 10 произошел сбой, сообщает издание The Verge. Пользователи Windows, пытающиеся найти файлы через панель задач или меню «Пуск», сталкиваются с пустым окном на месте результатов поиска.
Локальный поиск в Windows интегрирован с Bing, поисковым интернет-сервисом от Microsoft. В Microsoft подтвердили, что некоторые из облачных сервисов компании испытывают проблемы с доступом и скоростью. Отдельным пользователям удалось восстановить работу поиска, отредактировав системные файлы и отключив Bing, утверждает The Verge. Пользователи также могут использовать поиск в «Проводнике», который не пострадал из-за неполадок.
Проблемы с поиском стали третьей на этой неделе неполадкой, связанной с работой сервисов Microsoft. В понедельник, 3 февраля, из-за просроченного сертификата шифрования перестал работать корпоративный мессенджер Teams. Ранее в среду пользователи почтового сервиса Outlook заметили, что все исходящие письма помечаются на стороне получателя как спам. На момент публикации Outlook и Teams работают в штатном режиме.