Пользователи Windows наблюдают сбой в работе поиска

Локальный поиск в Windows интегрирован с Bing, поисковым интернет-сервисом от Microsoft. В Microsoft подтвердили, что некоторые из облачных сервисов компании испытывают проблемы с доступом и скоростью. Отдельным пользователям удалось восстановить работу поиска, отредактировав системные файлы и отключив Bing, утверждает The Verge. Пользователи также могут использовать поиск в «Проводнике», который не пострадал из-за неполадок.