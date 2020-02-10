Продажи смартфонов в Китае могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи смартфонов в Китае могут упасть на 50% в I квартале из-за распространения нового коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на исследование аналитической компании Canalys.
Аналитики связывают это с закрытием розничных магазинов в стране, а также отдельных производств. В частности, в Китае временно закрыты розничные магазины Apple, один из крупнейших сборщиков iPhone – Foxconn – также не может полностью восстановить работу своих заводов, закрытых из-за вспышки коронавируса.
В то же время, как отмечает агентство, поставщики смартфонов, включая Huawei, рассчитывали, что планы Китая по развертыванию 5G-сетей в этом году помогут восстановлению рынка смартфонов после нескольких лет сокращения продаж. «Запланированные поставщиками запуски новых продуктов будут отменены или отложены, учитывая, что в Китае не разрешены крупные публичные мероприятия», – констатирует Canalys.
Вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, произошла в административном центре Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 г. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией. В Китае, согласно последним данным, коронавирус нового типа обнаружен у более 40 000 человек, из них свыше 900 человек скончались. За пределами Китая случаи заражения выявлены у граждан в 24 странах.