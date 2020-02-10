Продажи смартфонов в Китае могут упасть вдвое из-за коронавируса

В то же время, как отмечает агентство, поставщики смартфонов, включая Huawei, рассчитывали, что планы Китая по развертыванию 5G-сетей в этом году помогут восстановлению рынка смартфонов после нескольких лет сокращения продаж. «Запланированные поставщиками запуски новых продуктов будут отменены или отложены, учитывая, что в Китае не разрешены крупные публичные мероприятия», – констатирует Canalys.