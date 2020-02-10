МТС привлекла 30 млрд рублей у ВТБ для рефинансирования долга

Банк выделил средства согласно заключенному в мае 2018 г. соглашению с МТС на общую сумму 80 млрд руб., уточнил он. В мае 2018 г. компания сообщила, что кредитная линия на 20 млрд руб в ВТБ открыта со сроком погашения в конце 2021 г. и еще 30 млрд руб. МТС получит на условиях возобновляемой кредитной линии до 2025 г. По этим условиям компания также может инициировать отдельные кредитные транши на сроки до пяти лет.