МТС привлекла 30 млрд рублей у ВТБ для рефинансирования долга
Банк выделил средства согласно заключенному в мае 2018 г. соглашению с МТС на общую сумму 80 млрд руб., уточнил он. В мае 2018 г. компания сообщила, что кредитная линия на 20 млрд руб в ВТБ открыта со сроком погашения в конце 2021 г. и еще 30 млрд руб. МТС получит на условиях возобновляемой кредитной линии до 2025 г. По этим условиям компания также может инициировать отдельные кредитные транши на сроки до пяти лет.
Вице-президент МТС по финансам Андрей Каменский заявил, что улучшение структуры долга – это один из ключевых элементов финансовой стратегии компании. «На фоне улучшения макроэкономической ситуации мы продолжаем вести проактивную работу по снижению процентных ставок долгового портфеля, увеличивая срок погашения обязательств и диверсифицируя источники финансирования», – уточнил он.
МТС лидирует по капитализации (более $10 млрд) и числу абонентов среди всех сотовых операторов, ее политика управления долгом эффективна, знает гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков. «Я не вижу каких-либо отрицательных моментов в рефинансировании долга, компания активно развивается», – думает Кусков.
«Общий долг компании равен 376 млрд руб., а чистый – 307 млрд руб. В масштабах бизнеса заимствование не является экстраординарным», – уверен инвестиционный менеджер «Открытие брокера» Тимур Нигматуллин. Он считает, что крупный бизнес обычно не стремится погашать долг, а лишь рефинансирует по мере истечения срока кредита.
МТС взяла в кредит у ВТБ 30 млрд руб. Он предполагает, что компания также нуждается в дополнительной ликвидности, так как вскоре будет платить дивиденды и ей необходим источник финансирования. «Рынок ожидает, что дивидендная политика останется щедрой, потому что среди прочего материнская структура АФК «Система» нуждается в дивидендных потоках «дочек» для сокращения долга, – рассказал Нигматуллин. – МТС выбрала именно кредитное финансирование, а не размещение облигаций, что косвенно подтверждает целевое назначение средств».