Telegram ввел функцию публичного профиля для знакомств

С помощью функции «Люди рядом», появившейся в июне 2019 г., можно было поделиться контактными данными с пользователями поблизости, а также присоединиться к местным групповым чатам. Обновление «Люди рядом» 2.0 дает возможность показывать свой профиль окружающим. «Они смогут найти вас и отправить вам сообщения, даже если вы уйдете со страницы или закроете приложение», — уточняют разработчики. При выборе опции «Не показывать меня», устройство будет скрыто.