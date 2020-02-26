«Коммерсантъ»: Сбербанк создает аналог «Яндекс.Авто»
Сбербанк разрабатывает собственную мультимедийную платформу для автомобилей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с планами банка. По его данным, проектом занимается бывший директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский. По словам другого собеседника издания, в Сбербанк перешла большая часть команды «Яндекс.Авто».
На странице Василевского в LinkedIn указано, что с декабря 2019 г. он стал гендиректором входящей в Сбербанк SberDigitalAuto. То, что Василевский действительно ушел из компании после пяти лет работы, подтвердили в «Яндексе». В Сбербанке от комментариев отказались.
Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. Для развития проекта банк планирует инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений, рассказал собеседник издания. В частности, в августе РБК со ссылкой на источник писал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса 2ГИС. Среди других потенциальных партнеров банка источники называют стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России.
«Яндекс.Авто» – мультимедийная система с навигацией и голосовым управлением, аналог Android Auto и Apple CarPlay. Платформа запустилась в сентябре 2017 г., ее первым партнером стала Toyota, в мае 2019 г. к ней присоединились АвтоВАЗ, Renault и Nissan, с начала марта «Яндекс.Авто» появится в некоторых моделях Mitsubishi.