«Коммерсантъ»: Сбербанк создает аналог «Яндекс.Авто»

Мультимедийная платформа станет частью экосистемы Сбербанка. По аналогии с «Яндекс.Авто» ее оснастят системой голосового помощника, которую банк уже внедрил в ТВ-приставку для онлайн-кинотеатра Okko. Для развития проекта банк планирует инвестировать в компании из сегмента картографических сервисов и музыкальных приложений, рассказал собеседник издания. В частности, в августе РБК со ссылкой на источник писал, что Сбербанк ведет переговоры о покупке сервиса 2ГИС. Среди других потенциальных партнеров банка источники называют стриминговый сервис Spotify, который готовится к запуску в России.