МТС изменит формат розничной сети

Сейчас стандартный магазин МТС имеет площадь 30–50 кв. м, оборудован витринами со смартфонами и аксессуарами, а также терминалами самообслуживания и стойкой консультанта. Ритейлер в этом году собирается открыть от 50 до 80 шоурумов площадью более 150 кв. м. В магазинах такого формата будут представлены демонстрационные зоны для тестирования решений МТС в сферах «умного» дома и киберспорта, покупатели также смогут протестировать смартфоны и установленные на них приложения. Шоурумы будут открыты на центральных улицах в городах присутствия. Основная задача таких магазинов – имиджевая, поэтому они могут быть планово убыточными, заявил представитель МТС. Помимо шоурумов компания откроет флагманские салоны площадью от 70 до 120 кв. м. Они будут находиться в локациях с высоким трафиком. Также предусмотрено открытие мини-салонов в местах, где невозможно открыть большой офис. В точках площадью до 20 кв. м установят терминалы самообслуживания.