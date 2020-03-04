«Почта России» скорректирует стратегию развития
«Почта России» доработает весной этого года стратегию развития своего бизнеса, которая формировалась одновременно с преобразованием компании из ФГУПа в АО, заявил генеральный директор почтового оператора Максим Акимов, пишет «Интерфакс». Он отметил, что стратегию планируется дополнить «очень существенными разделами», но не стал раскрывать подробностей.
«Это будут интересные задумки»
Максим Акимов также отметил, что ситуация с коронавирусом давит на выручку и доходность «Почты России», которая, по его словам, является крупнейшим оператором трансграничной торговли и крупнейшим трансграничным логистом, передает «РИА Новости».
Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова генеральным директором компании в начале февраля. Ранее почтовым оператором руководил Николай Подгузов, который перешел на пост первого заместителя гендиректора.