«Почта России» скорректирует стратегию развития

«Почта России» доработает весной этого года стратегию развития своего бизнеса, которая формировалась одновременно с преобразованием компании из ФГУПа в АО, заявил генеральный директор почтового оператора Максим Акимов, пишет «Интерфакс». Он отметил, что стратегию планируется дополнить «очень существенными разделами», но не стал раскрывать подробностей.