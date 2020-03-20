Минкомсвязи отложила учения по обеспечению устойчивой работы рунета

Согласно приказу Минкомсвязи, учения проводятся раз в квартал. Во время учений отрабатываются механизмы реагирования на угрозы устойчивой и безопасной работы рунета. Во время учений, которые должны были пройти 20 марта, Минкомсвязи планировало отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с помощью технологии DNS поверх HTTPS и TLS. Применение криптографических протоколов для передачи данных DNS позволит воспрепятствовать перехвату трафика, добавили в ведомстве.