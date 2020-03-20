Минкомсвязи отложила учения по обеспечению устойчивой работы рунета
Минкомсвязи перенесла на более поздний срок учения по обеспечению устойчивой работы рунета из-за распространения коронавируса нового типа, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Решение принято в связи с усилением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции, отметили в Минкомсвязи. Когда именно будут проводиться учения, ведомство уточнит в ближайшее время.
Согласно приказу Минкомсвязи, учения проводятся раз в квартал. Во время учений отрабатываются механизмы реагирования на угрозы устойчивой и безопасной работы рунета. Во время учений, которые должны были пройти 20 марта, Минкомсвязи планировало отработать возможности блокировки трафика, зашифрованного с помощью технологии DNS поверх HTTPS и TLS. Применение криптографических протоколов для передачи данных DNS позволит воспрепятствовать перехвату трафика, добавили в ведомстве.
Предыдущие учения Минкомсвязи провело 23 декабря 2019 г. Во время них были изучены риски и уязвимости устройств «интернета вещей», в том числе используемых на объектах критической информационной инфраструктуры. Учения проводятся в соответствии с законом об устойчивом рунете, вступившим в силу 1 ноября 2019 г.