Пользователи YouTube в России массово сообщают о сбоях
Сайт видеосервиса YouTube недоступен для части пользователей из России, свидетельствуют данные сервиса DownDetector. Первые отчеты о проблемах с сервисом стали поступать к 11.00 мск. В 11.51 мск их число достигно пиковой отметки: о проблемах одновременно сообщили 1168 пользователей. Согласно карте сбоев сервиса, подавляющее большинство сообщений поступает из европейской части России.
Переход к самоизоляции и надомной работе увеличил нагрузку на интернет-сервисы – в частности, те, которые передают большие объемы видео. В понедельник, 16 марта, сервис совместной работы Microsoft Teams стал недоступен для пользователей из Европы, перебои были устранены в течение двух часов, передает The Verge заявление Microsoft.
19 марта еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал Netflix и другие стриминговые сервисы отказаться от передач в качестве HD, так как это создает излишнюю нагрузку на интернет-инфраструктуру. Netflix и YouTube в пятницу снизили качество трансляций для пользователей из Европы.