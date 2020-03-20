Пользователи YouTube в России массово сообщают о сбоях

Переход к самоизоляции и надомной работе увеличил нагрузку на интернет-сервисы – в частности, те, которые передают большие объемы видео. В понедельник, 16 марта, сервис совместной работы Microsoft Teams стал недоступен для пользователей из Европы, перебои были устранены в течение двух часов, передает The Verge заявление Microsoft.