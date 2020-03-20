Университет Сбербанка разработал бесплатный курс по удаленному менеджменту
Корпоративный университет Сбербанка разработал бесплатный курс «Управление дистанционными командами и сотрудниками». Он создан специально для поддержки компаний, которые перешли на дистанционный режим работы из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении университета: «Курс должен помочь руководителям организовать удаленный режим работы для своих сотрудников и получить конкретные инструменты для управления командами в таких условиях».
Из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) организации массово переводят сотрудников на удаленный режим работы. Многие образовательные онлайн-платформы открыли для пользователей бесплатный доступ на время карантина – например, Coursera, «Арзамас», «Синхронизация», GeekBrains.
Бесплатный доступ к сериалам и фильмам также открыли российские онлайн-кинотеатры. Среди них More.tv, «Кинопоиск HD», Okko, Ivi и Megogo.
По данным на 20 марта, в России выявлены 199 случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 98. Летальных исходов нет.