Университет Сбербанка разработал бесплатный курс по удаленному менеджменту

Корпоративный университет Сбербанка разработал бесплатный курс «Управление дистанционными командами и сотрудниками». Он создан специально для поддержки компаний, которые перешли на дистанционный режим работы из-за рисков распространения коронавируса, говорится в сообщении университета: «Курс должен помочь руководителям организовать удаленный режим работы для своих сотрудников и получить конкретные инструменты для управления командами в таких условиях».