Глава Slack обвинил Microsoft в нездоровой конкуренции

В середине марта Microsoft сообщила, что число активных пользователей превысило 44 млн в день. Slack в последний раз обновляла этот показатель в октябре 2019 г., тогда число активных пользователей в день составляло 12 млн человек. Накануне число пользователей Slack, одновременно пользующихся сервисом, достигло 12,5 млн человек. Сервис видеоконференций Zoom, спрос на который также вырос во время массовой самоизоляции, в апреле сообщал о 300 млн активных пользователей в день. Позднее компания изменила формулировку в пресс-релизе на «300 млн участников конференций» ‒ это позволяет считать одного пользователя несколько раз за день.