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Глава Slack обвинил Microsoft в нездоровой конкуренции

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Microsoft беспрецедентно нацелена на прямое соперничество с компанией Slack, разрабатывающей одноименный корпоративный мессенджер, заявил изданию The Verge генеральный директор Slack Стюард Баттерфилд. При этом Microsoft Teams, в отличие от Slack, используется преимущественно для видеосвязи и голосовых звонков, считает он.

Баттерфилд заявил, что Microsoft «нездорово озабочена идеей убить нас» и ради этого компания напрямую позиционирует свой мессенджер Teams как конкурент Slack. Это противостояние он объясняет тем, что от популярности мессенджера зависит судьба всего направления офисных продуктов Microsoft. Значительный успех Slack, если он будет достигнут в ближайшие два года, «поставит по угрозу все подразделение совместной производительности, приносящее [Microsoft] $35‒40 млрд в год».

Руководитель Slack вспомнил сообщение Microsoft от июля 2019 г., в котором компания напрямую сравнивала число активных пользователей Slack и Microsoft Teams. «Ни один другой разработчик не сделал бы этого. Microsoft раньше никогда не делала этого», ‒ сказал Баттерфилд.

В середине марта Microsoft сообщила, что число активных пользователей превысило 44 млн в день. Slack в последний раз обновляла этот показатель в октябре 2019 г., тогда число активных пользователей в день составляло 12 млн человек. Накануне число пользователей Slack, одновременно пользующихся сервисом, достигло 12,5 млн человек. Сервис видеоконференций Zoom, спрос на который также вырос во время массовой самоизоляции, в апреле сообщал о 300 млн активных пользователей в день. Позднее компания изменила формулировку в пресс-релизе на «300 млн участников конференций» ‒ это позволяет считать одного пользователя несколько раз за день.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных