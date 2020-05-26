Глава Slack обвинил Microsoft в нездоровой конкуренции
Microsoft беспрецедентно нацелена на прямое соперничество с компанией Slack, разрабатывающей одноименный корпоративный мессенджер, заявил изданию The Verge генеральный директор Slack Стюард Баттерфилд. При этом Microsoft Teams, в отличие от Slack, используется преимущественно для видеосвязи и голосовых звонков, считает он.
Баттерфилд заявил, что Microsoft «нездорово озабочена идеей убить нас» и ради этого компания напрямую позиционирует свой мессенджер Teams как конкурент Slack. Это противостояние он объясняет тем, что от популярности мессенджера зависит судьба всего направления офисных продуктов Microsoft. Значительный успех Slack, если он будет достигнут в ближайшие два года, «поставит по угрозу все подразделение совместной производительности, приносящее [Microsoft] $35‒40 млрд в год».
В середине марта Microsoft сообщила, что число активных пользователей превысило 44 млн в день. Slack в последний раз обновляла этот показатель в октябре 2019 г., тогда число активных пользователей в день составляло 12 млн человек. Накануне число пользователей Slack, одновременно пользующихся сервисом, достигло 12,5 млн человек. Сервис видеоконференций Zoom, спрос на который также вырос во время массовой самоизоляции, в апреле сообщал о 300 млн активных пользователей в день. Позднее компания изменила формулировку в пресс-релизе на «300 млн участников конференций» ‒ это позволяет считать одного пользователя несколько раз за день.