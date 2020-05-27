Пользователи со всего мира сообщают о сбоях в работе Twitter
Пользователи социальной сети Twitter («Твиттер») сообщают о проблемах в работе приложения и сайта, следует из данных Downdetector.
По данным сервиса, который занимается мониторингом работы интернет-ресурсов, больше всего жалоб на сбои поступает из Великобритании, Франции, Нидерландах, США, Малайзии и Японии.
Почти половина (49%) пожаловавшихся отмечают проблемы в работе приложения для iPhone и iPad. Более трети (36%) столкнулись с проблемами на сайте. У 13% пользователей неполадки в работе соцсети связаны с приложением для Android.
По данным сервиса, сбои в работе Twitter отмечались также 22 мая, 12 и 20 апреля.