РБК узнал о прекращении продаж eSIM-карт виртуальным оператором Easy4
По словам собеседника, близкого к Easy4, приостановке продаж eSim предшествовал конфликт совладельца компании «Сонет» (владеет брендом Easy4) Сергея Малышкина с другим инвестором проекта Анатолием Яблонским. Он был, по словам источника издания, связан с погашением долгов по заработной плате и распоряжением выделенными на это средствами. По словам бывшего пресс-секретаря Easy4, он покинул компанию в конце 2019 г. из-за систематических невыплат зарплаты. С сентября 2019 г. в компании прошли три проверки Роструда. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сонет» зарегистрировано в 2011 г., его офис располагается на территории инновационного центра «Сколково». 36% компании владеет Сергей Малышкин, еще 34,5 и 29,5% соответственно находятся у Анатолия Яблонского и Владимира Зайцева. 2018 год компания завершила с убытком в 23,6 млн руб.
Основная часть технологий, используемых Easy4, была разработана резидентом «Сколково», компанией «Интерсат» (45,5% принадлежит Яблонскому, 34% — Малышкину, 20,5% — Зайцеву). Еще одна принадлежащая Малышкину компания ТД «ИЗИ 4» подала заявление о банкротстве, следует из данных картотеки арбитражных дел. По словам представителя фонда «Сколково», осенью 2019 г. у «Интерсата» возникли финансовые проблемы, в том числе появилась задолженность по арендной плате перед компанией «Технопарк «Сколково» за использование помещения. 30 апреля 2020 г. договор аренды между технопарком и «Интерсат» был расторгнут, и арендодатель начал претензионную работу по взысканию задолженности. По словам одного из собеседников РБК, зарплатные долги компании «Сонет» погасил банк «Авангард» (Яблонский, по данным издания, член совета директоров этого банка). Другой источник на телекоммуникационном рынке рассказал, что новый инвестор обещает продолжить работу проекта.
На странице группы Easy4 в социальной сети «В контакте» последняя запись оператора появилась 2 февраля, а первые жалобы на качество работы начались с 14 апреля. Проект по оказанию услуг виртуального оператора запустили в 2018 г. , предполагалось инвестировать в него 900 млн рублей за семь лет. Компания планировала работать на сетях всех операторов и предлагала более дешевые по сравнению с обычными операторами тарифы на услуги в роуминге. 23 октября 2019 г. «Ведомости» сообщили, что Easy4 получила разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги. eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или другое устройство на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его сети. Кроме Easy4 разрешение на использование eSIM есть у «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) и «Тинькофф Мобайл».