РБК узнал о прекращении продаж eSIM-карт виртуальным оператором Easy4

На странице группы Easy4 в социальной сети «В контакте» последняя запись оператора появилась 2 февраля, а первые жалобы на качество работы начались с 14 апреля. Проект по оказанию услуг виртуального оператора запустили в 2018 г. , предполагалось инвестировать в него 900 млн рублей за семь лет. Компания планировала работать на сетях всех операторов и предлагала более дешевые по сравнению с обычными операторами тарифы на услуги в роуминге. 23 октября 2019 г. «Ведомости» сообщили, что Easy4 получила разрешение ФСБ продавать услуги связи с использованием технологии электронной сим-карты (eSIM) в России, а также идентифицировать абонентов по электронной подписи через госуслуги. eSIM — это чип, встроенный в планшет, смартфон или другое устройство на этапе производства и заменяющий обычную сим-карту. Пользователь может дистанционно загрузить на этот чип настройки конкретного оператора связи и таким образом подключиться к его сети. Кроме Easy4 разрешение на использование eSIM есть у «Т2 РТК Холдинга» (Tele2) и «Тинькофф Мобайл».