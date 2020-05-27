ИВК планирует выпускать станции «Горыныч» на базе «Эльбруса» на шесть мест

Как рассказали в компании, многопользовательскую рабочую станцию «Горыныч» разработала «Базальт СПО» с использованием материнской платы МЦСТ на базе восьмиядерного процессора «Эльбрус 8С» и под управлением ОС «Альт». К этому системному блоку с дополнительными видеокартами могут подключиться до шести мониторов с клавиатурой и мышью на расстоянии до десяти метров. На первом этапе станция будет реализовываться по цене 290 тыс. рублей. К концу 2020 г. с ростом спроса и производства планируется снизить цену до 220-270 тыс. рублей. По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, «Горыныч» будет стимулировать массовый спрос на компьютеры «Эльбрус». Их основные продажи приходятся на госсектор и компании с госучастием, отмечают в МЦСТ.