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ИВК планирует выпускать станции «Горыныч» на базе «Эльбруса» на шесть мест

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Бывший поставщик «Воентелекома» Минобороны Информационная внедренческая компания (ИВК) планирует выпускать многоместные рабочие станции «Горыныч» на основе отечественных компьютеров «Эльбрус». Ими предполагается обеспечивать школы, вузы, объекты критической инфраструктуры, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ИВК и разработчиков.

Как рассказали в компании, многопользовательскую рабочую станцию «Горыныч» разработала «Базальт СПО» с использованием материнской платы МЦСТ на базе восьмиядерного процессора «Эльбрус 8С» и под управлением ОС «Альт». К этому системному блоку с дополнительными видеокартами могут подключиться до шести мониторов с клавиатурой и мышью на расстоянии до десяти метров. На первом этапе станция будет реализовываться по цене 290 тыс. рублей. К концу 2020 г. с ростом спроса и производства планируется снизить цену до 220-270 тыс. рублей. По словам гендиректора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, «Горыныч» будет стимулировать массовый спрос на компьютеры «Эльбрус». Их основные продажи приходятся на госсектор и компании с госучастием, отмечают в МЦСТ.

Разработчики считают, что «Горыныч» будет востребован в образовательных учреждениях, многофункциональных центрах, банках, на объектах критической инфраструктуры (сетях связи для обеспечения госуправления, правопорядка, обороны и безопасности). В ИВК надеются также на реализацию инициативы Минкомсвязи по переводу всех объектов критической инфраструктуры на отечественное программное обеспечение. По словам заместителя директора технического центра «Инфосистемы Джет» Андрея Шапошникова, многоместные рабочие станции могут найти применение для диспетчерских служб, где большое число однотипных рабочих мест.

ИВК в 2017 г. заключила контракты с «Воентелекомом» на 1 млрд руб. Позже по итогам прокурорской проверки выяснилось, что руководители ИВК и аффилированных с ней компаний нанесли Минобороны ущерб на 275 млн руб. при поставках оборудования по завышенной стоимости. «Воентелеком» и Минобороны в 2017–2020 гг. подали иски к ИВК на 63 млн руб. , часть требований суд удовлетворил. ИВК подала иск к «Воентелекому» на 242 млн руб. и выиграла процесс в суде, решение сейчас обжалуется.

МЦСТ в 2015 г. начала производство первых персональных компьютеров российской разработки «Эльбрус-401», которые продавались за 400 000 руб. Ранее в 2020 г. ФАС не дала РЖД купить российские компьютеры с процессором «Эльбрус» на 1 млрд руб. Служба отменила тендер и попросила убрать указание на конкретный процессор «Эльбрус» из требований к поставке, чтобы потенциальные поставщики могли предложить и эквивалент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных