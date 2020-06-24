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В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

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В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram. В файле весом 900 мегабайт содержатся уникальные идентификаторы пользователей и телефонные номера, сообщил портал «Код Дурова». На скриншотах портала видно, что файл содержит более 40 млн записей. Редакция издания проверила файл и нашла в нем номера своих сотрудников.

В пресс-службе мессенджера рассказали, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. По их словам, это происходит через импорт контактов при регистрации пользователя. В компании заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Более 84% данных собраны до середины 2019 г. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, 30% — из России.

Летом 2019 г., после сообщений о переборе номеров пользователей Гонконга, в Telegram появилась настройка «Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона». Она, по данным пресс-службы, затрудняет использование мессенджера обычным пользователям (они становятся «невидимыми» даже для тех, кто знает их номер), но позволяет «диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных