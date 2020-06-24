В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В пресс-службе мессенджера рассказали, что такая информация собирается через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. По их словам, это происходит через импорт контактов при регистрации пользователя. В компании заверили, что большинство слитых аккаунтов уже неактуальны. Более 84% данных собраны до середины 2019 г. Почти 70% аккаунтов в базе — это пользователи из Ирана, 30% — из России.