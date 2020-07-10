Минсвязи и мэрия Москвы рассказали о реестре паспортов для цифрового голосования

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, «ни в каком открытом доступе никакие базы интернет-избирателей не появлялись». «Другой вопрос, что кто-то решил рабочий документ (инструкцию) и рабочие файлы отдать журналистам»,- написал Костырко в блоге на «Эхо Москвы». Он также рассказал о схеме распространения приложения-сервиса, разработанного Минкомсвязи. «Файлы, которые отправлялись на УИКи — это реестр номеров паспортов. Без ФИО и даты рождения. Серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека — это просто цифры, оторванные от людей», — сказал Костырко. Комментируя данные «Медузы» о недействительных паспортах, чьи номера оказались в доступном для интернет-пользователей реестре, Костырко отметил, что паспортные данные проходили проверку не через сервис МВД, на которое ссылается издание, но через систему межведомственного электронного взаимодействия. «Именно с ней сверяли данные паспортов в ЦИКе и в Минкомсвязи», — сказал он.