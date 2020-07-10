Минсвязи и мэрия Москвы рассказали о реестре паспортов для цифрового голосования
Паспортные данные участников электронного голосования кодировались, а доступ к ним имели только члены избирательных комиссий. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на Минкомсвязи и мэрию Москвы, которые прокомментировали публикацию издания «Медуза» о доступе к данным паспортов участников электронного голосования по поправкам к Конституции.
Как рассказали ТАСС в Минкомсвязи, для внутреннего пользования избирательными комиссиям был предоставлен специальный автоматизированный сервис, помогавший проверить на участке, голосовал ли избиратель дистанционно. По заверениям министерства, серии и номера паспортов перед загрузкой в приложение кодировались и представляли собой хэш-сумму, то есть полученную случайным образом последовательность знаков. Хеш-сумма не позволяет идентифицировать гражданина и не является персональными данными, объяснили в Минкомсвязи. «Публикация такого случайного набора символов не может навредить гражданам», — отметили в министерстве. Там также сообщили, что приложение скачивалось по закрытым ссылкам, находилось в запароленном архиве, а пароли выдавались по защищенными каналам связи только уполномоченным лицам. Лица, которые распространяли такого рода информацию должны быть установлены служебным расследованием, отметили в ведомстве.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, «ни в каком открытом доступе никакие базы интернет-избирателей не появлялись». «Другой вопрос, что кто-то решил рабочий документ (инструкцию) и рабочие файлы отдать журналистам»,- написал Костырко в блоге на «Эхо Москвы». Он также рассказал о схеме распространения приложения-сервиса, разработанного Минкомсвязи. «Файлы, которые отправлялись на УИКи — это реестр номеров паспортов. Без ФИО и даты рождения. Серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека — это просто цифры, оторванные от людей», — сказал Костырко. Комментируя данные «Медузы» о недействительных паспортах, чьи номера оказались в доступном для интернет-пользователей реестре, Костырко отметил, что паспортные данные проходили проверку не через сервис МВД, на которое ссылается издание, но через систему межведомственного электронного взаимодействия. «Именно с ней сверяли данные паспортов в ЦИКе и в Минкомсвязи», — сказал он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Шесть дней из них в Москве и Нижегородской области можно было принять участие в электронном голосование. За него в обоих регионах отвечает специально созданная территориальная избирательная комиссия, которая заседает в Москве. По ее данным, явка на электронное голосование по поправкам составила 93,02%. На дистанционное голосование зарегистрировались 1,05 млн человек в Москве и более 139,5 тыс. человек в Нижегородской области. Центризбирком 3 июля утвердил итоги голосования: изменения одобрили 77,92% из числа проголосовавших россиян, «против» — 21,27%. Явка составила 67,97%. Отдельно подводились итоги электронного голосования: в Москве поправки поддержали 62,3% участников, против были 37,7%; в Нижегородской области это соотношение составило 59,7 на 40,3%. Поправки вступили в силу с 4 июля.