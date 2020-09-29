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Telegram тестирует функцию встроенных комментариев к постам

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В Beta-версии мессенджера Telegram для Android уже можно оставлять встроенные комментарии к постам, функция основана на привязке чата к каналу, говорится в сообщении разработчиков. В настоящее время эта функция находится на этапе тестирования.

В Telegram пояснили, что пользователь, который оставляет комментарий к посту, пишет сообщение в чат без вступления в него. Если же в чате запрещено отправлять сообщения, или же там действуют другие ограничения, то аналогичные запреты будут распространяться и на комментарии.

Ранее WhatsApp запустил функцию, благодаря которой пользователь сможет подключить одновременно до четырех устройств к одной учетной записи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных