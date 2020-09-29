Telegram тестирует функцию встроенных комментариев к постам
В Beta-версии мессенджера Telegram для Android уже можно оставлять встроенные комментарии к постам, функция основана на привязке чата к каналу, говорится в сообщении разработчиков. В настоящее время эта функция находится на этапе тестирования.
В Telegram пояснили, что пользователь, который оставляет комментарий к посту, пишет сообщение в чат без вступления в него. Если же в чате запрещено отправлять сообщения, или же там действуют другие ограничения, то аналогичные запреты будут распространяться и на комментарии.
Ранее WhatsApp запустил функцию, благодаря которой пользователь сможет подключить одновременно до четырех устройств к одной учетной записи.