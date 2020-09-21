Пользователи WhatsApp смогут подключить мессенджер на нескольких устройствах
WhatsApp запускает новую функцию, которая даст возможность пользователям одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи, сообщает WABetaInfo.
«WhatsApp находится на финальной стадии тестирования функции нескольких устройств», — передает портал, отмечая, что функция позволит использовать одну и ту же учетную запись WhatsApp на четырех разных устройствах одновременно.
После запуска функции в мессенджере появится специальный раздел, в котором можно будет посмотреть связанные устройства. Приложение будет доступно без подключения к интернету основного устройства. На устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.