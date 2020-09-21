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Пользователи WhatsApp смогут подключить мессенджер на нескольких устройствах

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WhatsApp запускает новую функцию, которая даст возможность пользователям одновременно подключить несколько устройств к одной учетной записи, сообщает WABetaInfo.

«WhatsApp находится на финальной стадии тестирования функции нескольких устройств», — передает портал, отмечая, что функция позволит использовать одну и ту же учетную запись WhatsApp на четырех разных устройствах одновременно.

После запуска функции в мессенджере появится специальный раздел, в котором можно будет посмотреть связанные устройства. Приложение будет доступно без подключения к интернету основного устройства. На устройствах появится возможность синхронизировать историю сообщений и отметки о прочтении и доставке, а также отключить определенные чаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных