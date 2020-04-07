WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного раза

Пресс-служба WhatsApp отмечает, что пересылка сообщений не обязательно является чем-то плохим, и многие люди пользуются этой функцией для распространения полезной информации или смешного контента, и даже для организации акций поддержки медицинских работников, которые борются с коронавирусом. Но в последнее время количество случаев пересылки сообщений существенно возросло, отмечается в релизе.