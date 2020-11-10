Apple презентовала новые компьютеры Mac и MacBook
В городе Купертино (штат Калифорния, США), где расположена штаб-квартира Apple, состоялась третья за этот год презентация новинок компании. В ходе онлайн-конференции Apple представила новые модели компьютеров Mac, Mac Mini и ноутбуков MacBook Air. Она транслировалась на YouTube и официальном сайте компании.
Главной новинкой стал анонс производства компьютеров с собственными процессорами после отказа от использования процессоров Intel. M1 — первый процессор для Mac собственной разработки. Это видеокарта, процессор и оперативная память в одном чипе с восьмиядерным CPU. Новый чип М1 заменяет множество процессоров, ранее отвечавших за разные операции. Как результат — растет общая производительность, сказали на презентации. Apple назвала процессор M1 самым мощным на рынке ПК как по энергоэффективности, так и по производительности.
MacBook Air, презентованный сегодня, станет первым ноутбуком на ARM процессоре. На презентации заявили, что устройство может работать 18 часов без дополнительной зарядки. Новый MacBook Air теперь оснащен встроенной памятью до 2 ТБ внутренней памяти. Ноутбук можно будет разблокировать по отпечатку пальцев. Новая модель появится в продаже в США по цене от $999 — за ту же стартовую цену, что и прошлое поколение. Apple также представила Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от $699 — на $100 дешевле стартовой цены прошлого поколения.
MacBook Pro также получил новый процессор Apple. Он работает до 20 часов на одном заряде, оснащён до 16 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ встроенной, сообщили на презентации. Стоимость нового MacBook Pro составит $1299, как и стартовая цена прошлого поколения
22 июня на конференции для разработчиков WWDC 2020 Apple объявила об отказе от процессоров Intel и переходу на процессоры собственной разработки во всех компьютерах Mac, включая MacBook Air, Pro, iMac, и Mac Pro. В течение двух лет компания откажется от готовых решений Intel и начнёт использовать чипы на базе ARM-архитектуры. Продукты Adobe и Microsoft станут одними из первых доступных приложений на macOS, переформатированных для работы на процессорах Apple. Word и Excel уже работают «нативно», как и Lightroom с Photoshop. С отказом от Intel компания впервые за 36 лет перешла на собственные процессоры в своих же компьютерах.
Это уже третья презентация новинок Apple за год. В первой были представлены новые часы Apple Watch и планшеты iPad, на второй были представлены три новых модели iphone.