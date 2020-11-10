Apple презентовала новые компьютеры Mac и MacBook

MacBook Air, презентованный сегодня, станет первым ноутбуком на ARM процессоре. На презентации заявили, что устройство может работать 18 часов без дополнительной зарядки. Новый MacBook Air теперь оснащен встроенной памятью до 2 ТБ внутренней памяти. Ноутбук можно будет разблокировать по отпечатку пальцев. Новая модель появится в продаже в США по цене от $999 — за ту же стартовую цену, что и прошлое поколение. Apple также представила Mac mini на новом процессоре M1. Он получил такой же прирост производительности, как и MacBook Air. Его можно будет приобрести по цене от $699 — на $100 дешевле стартовой цены прошлого поколения.