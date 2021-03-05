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В Минцифры пообещали не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты

Ведомости

Минцифры не допустит отключения интернета у некоторых пользователей, ведомство проработает альтернативные способы выхода в сеть, заявил глава министерства Максут Шадаев, комментируя публикацию РБК о том, что 11 марта операторы связи могут отключить домашний интернет у некоторых россиян из-за окончания срока действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.

«Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — цитирует «РИА Новости» министра.

По его словам, силовые ведомства действительно пока не согласовали продление разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. Он уточнил, что это менее 100 тыс. абонентов.

Шадаев также отметил, что министерство одновременно обсуждает с силовыми ведомствами возможные условия для пролонгации разрешений, а также прорабатывает с операторами меры по недопущению отключения абонентов.

Ранее по теме: В Минцифры опровергли угрозу отключения части россиян от домашнего интернета
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных