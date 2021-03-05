В Минцифры пообещали не допустить отключения интернета из-за разрешений на частоты
Минцифры не допустит отключения интернета у некоторых пользователей, ведомство проработает альтернативные способы выхода в сеть, заявил глава министерства Максут Шадаев, комментируя публикацию РБК о том, что 11 марта операторы связи могут отключить домашний интернет у некоторых россиян из-за окончания срока действия разрешения на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц.
«Отключение абонентов будет происходить только в случае наличия альтернативного способа их доступа к интернету на условиях не хуже ранее предоставленных», — цитирует «РИА Новости» министра.
По его словам, силовые ведомства действительно пока не согласовали продление разрешений на частоты, которые в ряде регионов используются для предоставления услуг домашнего интернета. Он уточнил, что это менее 100 тыс. абонентов.
Шадаев также отметил, что министерство одновременно обсуждает с силовыми ведомствами возможные условия для пролонгации разрешений, а также прорабатывает с операторами меры по недопущению отключения абонентов.