Производителей смартфонов решили обязать устанавливать в браузеры российские поисковики
Минцифры разрабатывает постановление правительства, согласно которому производители смартфонов и планшетов будут обязаны использовать российские поисковые системы в предустановленных браузерах по умолчанию. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтвердил профильный чиновник. Это постановление расширит требование закона о предустановке российского программного обеспечения.
В пресс-службе министерства изданию сообщили, что с 1 июля российским пользователям обеспечат «возможность использования российской поисковой системы по умолчанию». Порядок выбора поисковика установит правительство. Источник пояснил, что власти хотят ввести такую меру, чтобы уравнять условия на рынке для отечественных и зарубежных поисковых систем. В первую очередь, власти хотят поддержать «Яндекс», отметил собеседник издания.
В «Яндексе» заявили, что не видели заключительную версию постановления правительства и не знают, как она будет реализована. В Mail.ru Group и Apple не ответили на запрос, Google отказался от комментариев.
Согласно закону, с 1 апреля 2021 г. производители смартфонов и планшетов обязаны предустанавливать 16 классов программ, разработанных российскими компаниями. Среди них приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», газеты «Ведомости», компании «Новые облачные технологии», «Госуслуги» и платежная система «Мир». 9 марта Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который вводит с 1 июля штраф до 200 тыс. руб. за продажу гаджетов без предустановленного российского ПО.