Минцифры запретит операторам продавать персональные данные абонентов без их согласия

Минцифры разработало проект поправок в закон «О персональных данных», в которых предлагает изменить требования к обработке обезличенной информации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Требования к обработке предлагается изменить таким образом, чтобы стало необходимо согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание. Соответственно, со вступлением поправок операторы связи не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия.