Минцифры запретит операторам продавать персональные данные абонентов без их согласия
Минцифры разработало проект поправок в закон «О персональных данных», в которых предлагает изменить требования к обработке обезличенной информации, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Требования к обработке предлагается изменить таким образом, чтобы стало необходимо согласие человека не только на использование персональных данных, но и на их обезличивание. Соответственно, со вступлением поправок операторы связи не смогут продавать данные своих абонентов без их согласия.
«Например, граждане часто жалуются на рекламные звонки. Теперь без согласия клиентов операторы связи не смогут продавать номера телефонов с указанием пола, возраста и расходов на связь своих абонентов», — сообщили агентству в пресс-службе министерства.
Поправками также предлагается наделить органы государственной власти полномочиями по предоставлению отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из государственных информационных систем. «Органы власти будут получать обезличенные данные от операторов персональных данных исключительно для осуществления государственных функций», — пишет агентство.
Кроме того, поправки также предполагают право государства получать от компаний обезличенные данные. В Минцфиры пояснили, что «бизнес и сейчас сдает в госорганы статистическую отчетность, но эта отчетность не позволяет принимать решения». Каждый случай необходимости государством получения данных от бизнеса, будет рассматриваться правительством отдельно.
«Решение будет приниматься правительством в том числе с учетом объема будущей нагрузки на бизнес по обезличиванию данных и подготовки соответствующих дата-сетов», — заверили в министерстве.
Ранее стало известно о планах Роскомнадзора запустить новый сервис для агрегирования согласий на обработку персональных данных интернет-пользователей, которые они дают различным сайтам и социальным сетям. В личном кабинете Единой государственной системы (ЕИС) можно будет дать согласие на обработку персональных данных, отозвать его, изменить условия.