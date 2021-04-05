Twitter рассказал о результатах переговоров с Роскомнадзором
Компания Twitter провела «конструктивный диалог» с Роскомнадзором о возможностях совместной работы над оперативным реагированием на сообщения о нелегальном контенте, он состоялся 1 апреля. Об этом сообщил представитель Twitter изданию Business Insider.
«В четверг, 1 апреля, у нас состоялась конструктивная беседа с Роскомнадзором, в ходе которой мы подтвердили политику абсолютной нетерпимости Twitter в отношении сексуальной эксплуатации детей и подчеркнули, что пропаганда, прославление или поощрение самоубийства противоречат нашим правилам», — отметил представитель.
Вместе с тем он отметил, что Twitter осуждает попытки государств препятствовать публичным дискуссиям.
Сегодня Роскомнадзор продлил замедление Twitter до 15 мая. По данным Роскомнадзора, после замедления работы Twitter в России 10 марта соцсеть удалила около 1,9 тыс. из 3,1 тыс. записей с запрещенными в России материалами с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента. Также компания стала быстрее удалять запрещенный контент: из 650 новых ссылок было удалено 580. Среднее время удаления составило 81 ч. Согласно закону, у соцсетей есть 24 часа на удаление запрещенных материалов с момента получения уведомления.
Ранее суд в Москве назначил Twitter три штрафа на сумму 8,9 млн руб. за отказ удалить публикации, призывающие несовершеннолетних участвовать в несанкционированной акции протеста 23 января.