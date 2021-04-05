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На МКС планируют выращивать зерно для выпечки «космического» хлеба

Ведомости

Российские ученые разрабатывают новую оранжерею для Международной космической станции (МКС), на которой планируется выращивать зерно для приготовления муки и выпечки хлеба в космосе, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

«Решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба», – сказал Соловьев на конференции «Человек в космосе». Разработчиком оранжереи является Институт медико-биологических проблем, рассказал он.

По словам Соловьева, Роскосмос рассматривает возможность продолжения эксплуатации МКС вплоть до 2030 года. 

Ранее специалисты НИИ хлебопекарной промышленности сообщили, что разрабатывают для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку. «Космический» хлеб должен долго храниться, не теряя при этом традиционного вкуса и запаха, не крошиться, быть устойчивым к плесени и картофельной болезни, отметили в институте.

Ранее по теме: Эксплуатацию МКС могут продлить до 2028 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных