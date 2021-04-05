На МКС планируют выращивать зерно для выпечки «космического» хлеба

Ранее специалисты НИИ хлебопекарной промышленности сообщили, что разрабатывают для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку. «Космический» хлеб должен долго храниться, не теряя при этом традиционного вкуса и запаха, не крошиться, быть устойчивым к плесени и картофельной болезни, отметили в институте.