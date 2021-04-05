На МКС планируют выращивать зерно для выпечки «космического» хлеба
Российские ученые разрабатывают новую оранжерею для Международной космической станции (МКС), на которой планируется выращивать зерно для приготовления муки и выпечки хлеба в космосе, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
«Решаются проблемы, связанные с переработкой зерна в муку для выпечки впервые в мире на МКС космического хлеба», – сказал Соловьев на конференции «Человек в космосе». Разработчиком оранжереи является Институт медико-биологических проблем, рассказал он.
По словам Соловьева, Роскосмос рассматривает возможность продолжения эксплуатации МКС вплоть до 2030 года.
Ранее специалисты НИИ хлебопекарной промышленности сообщили, что разрабатывают для рациона космонавтов хлеб-питу, в которую можно будет заворачивать начинку. «Космический» хлеб должен долго храниться, не теряя при этом традиционного вкуса и запаха, не крошиться, быть устойчивым к плесени и картофельной болезни, отметили в институте.