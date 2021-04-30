IT-компании заявили о рисках из-за закона о просветительской деятельности

Получается, что компаниям «проще вообще не рассказывать о новых технологиях», чем каждый раз регистрироваться, заключать договоры, получать справки, сказано в письме Шадаеву. Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев отметил, что для проведения лекции в вузе IT-специалисту надо будет потратить несколько дней на медосмотр и прочие формальности, фактически «выпав» из рабочего процесса. Кроме того, постановление усугубит кадровую проблему не только в IT-отрасли, но и во всей цифровой экономике. Наконец, в этом случае будет невозможно пользоваться экспертными услугами зарубежных специалистов, предупредили авторы письма.