IT-компании заявили о рисках из-за закона о просветительской деятельности
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Разработчики и операторы систем электронных услуг (РОСЭУ), Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов (НП ППП) и «Руссофт» направили письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с критикой проекта правительственного постановления «Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности». Данный документ был размещен на портале проектов нормативных правовых актов 21 апреля. Он регламентирует «порядок, условия и формы» просветительства в организациях, «осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры».
С копией письма ознакомился «Коммерсантъ», факт его получения изданию подтвердили в Минцифры. IT-компании утверждают, что принятие постановления, общественное обсуждение которого должно продлиться до 7 мая, усложнит сотрудничество организаций из сферы информационных технологий с образовательными учреждениями.
Так, из проекта следует, что для проведения лекций вне рамок образовательных программ автор должен иметь как минимум двухлетний стаж просветительской деятельности. Кроме того, ему необходимо пройти медосмотр. Что касается компаний, то таковым нельзя иметь долги по налогам и сборам и статус НКО-иноагента.
Получается, что компаниям «проще вообще не рассказывать о новых технологиях», чем каждый раз регистрироваться, заключать договоры, получать справки, сказано в письме Шадаеву. Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев отметил, что для проведения лекции в вузе IT-специалисту надо будет потратить несколько дней на медосмотр и прочие формальности, фактически «выпав» из рабочего процесса. Кроме того, постановление усугубит кадровую проблему не только в IT-отрасли, но и во всей цифровой экономике. Наконец, в этом случае будет невозможно пользоваться экспертными услугами зарубежных специалистов, предупредили авторы письма.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что в текущем состоянии инициатива может отрицательно повлиять почти на всю IT-отрасль. Президент «Руссофта» Валентин Макаров, например, отметил, что сейчас с вузами, колледжами и школами работает как минимум 80% российских информационно-технологических компаний.
IT-компании попросили Минцифры и Минпросвещения вывести из-под действия инициативы вопросы распространения инженерно-технической информации. Также они настаивают на продлении обсуждения документа до 21 мая.
5 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», нацеленный на борьбу с иностранным вмешательством в образовательный процесс в стране, — так называемый закон о просветительской деятельности. Ею считается образовательная деятельность, выходящая за рамки учебных программ, например чтение научно-популярных лекций.
Контролировать ее отныне будет правительство. Для организации подобных мероприятий теперь нужно будет получить специальную лицензию на основе правительственного заключения. Использовать просветительскую деятельность для разжигания какой-либо розни, агитации и пропаганды запрещается.
Закон вступает в силу с 1 июня этого года. Против него высказывалось научное сообщество, а также Счетная палата. В своем отчете ведомство заявило, что данная мера приведет к ограничению деятельности организаций гражданского общества, в том числе НКО. Кроме того, СП назвала закон «избыточным», заявив, что ст. 282 Уголовного кодекса РФ уже предусматривает наказание за разжигание социальной, расовой и другой розни.