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В России на 16% выросла стоимость минимального тарифа на мобильную связь

Ведомости

Средняя стоимость минимального пакета мобильной связи в России в первом полугодии 2021 г. выросла на 16% и составила 326 руб. в месяц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.

По данным аналитиков, самая доступная мобильная связь в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях. Наиболее дорогие тарифы установлены в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

В 2020 г. операторы сделали более доступные тарифные линейки на фоне падения реальных доходов населения. Однако в этом году операторы начали выравнивать цены. Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что МТС и Tele2 находятся в состоянии «ценовой войны», так как они предлагают в большинстве регионов самые низкие начальные тарифы с минимальным наполнением.

В МТС отметили, что изменения на рынке связаны с трендом увеличения доли пакетных тарифов и ростом потребления трафика. В «Вымпелкоме» добавили, что за последние десять лет сменилось несколько поколений связи, но цены на мобильную связь существенно не менялись. Операторы постоянно модернизируют инфраструктуру и для этого закупают в основном зарубежное оборудование, стоимость которого растет с курсом валюты.

В «МегаФоне» заявили, что минимальные пакетные тарифы не показывают полной картины: основная конкурентная борьба идет в среднем ценовом диапазоне тарифов, в которых большее число минут и интернет-трафика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных