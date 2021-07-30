В России на 16% выросла стоимость минимального тарифа на мобильную связь
Средняя стоимость минимального пакета мобильной связи в России в первом полугодии 2021 г. выросла на 16% и составила 326 руб. в месяц, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Content Review.
По данным аналитиков, самая доступная мобильная связь в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском АО, Магаданской и Сахалинской областях. Наиболее дорогие тарифы установлены в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.
В 2020 г. операторы сделали более доступные тарифные линейки на фоне падения реальных доходов населения. Однако в этом году операторы начали выравнивать цены. Руководитель Content Review Сергей Половников отметил, что МТС и Tele2 находятся в состоянии «ценовой войны», так как они предлагают в большинстве регионов самые низкие начальные тарифы с минимальным наполнением.
В МТС отметили, что изменения на рынке связаны с трендом увеличения доли пакетных тарифов и ростом потребления трафика. В «Вымпелкоме» добавили, что за последние десять лет сменилось несколько поколений связи, но цены на мобильную связь существенно не менялись. Операторы постоянно модернизируют инфраструктуру и для этого закупают в основном зарубежное оборудование, стоимость которого растет с курсом валюты.
В «МегаФоне» заявили, что минимальные пакетные тарифы не показывают полной картины: основная конкурентная борьба идет в среднем ценовом диапазоне тарифов, в которых большее число минут и интернет-трафика.