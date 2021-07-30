В России на 16% выросла стоимость минимального тарифа на мобильную связь

В МТС отметили, что изменения на рынке связаны с трендом увеличения доли пакетных тарифов и ростом потребления трафика. В «Вымпелкоме» добавили, что за последние десять лет сменилось несколько поколений связи, но цены на мобильную связь существенно не менялись. Операторы постоянно модернизируют инфраструктуру и для этого закупают в основном зарубежное оборудование, стоимость которого растет с курсом валюты.