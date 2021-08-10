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Власти Москвы подключат оплату проезда в автобусах с помощью биометрии

Ведомости

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы разместил тендер на сайте госзакупок на добавление в приложение «Московский транспорт» функции биометрического распознавания для оплаты проезда в транспорте по лицу, сообщил «Коммерсантъ». Выиграло тендер ООО «Интеллектуальные социальные системы», которое принадлежит бывшему куратору проектов Росмолодежи и комиссару движения «Наши» Дмитрию Коху.

Согласно описанию на сайте госзакупок, пользователь сможет загрузить свою фотографию в транспортное приложение, с помощью которой будет сформирован слепок его лица. Приложение привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

Дмитрий Кох посоветовал изданию обратиться за комментарием в ЦОДД. Там рассказали, что благодаря новой функции пассажиры получат полностью бесконтактный способ оплаты проезда в городском транспорте. В ЦОДД заявили, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, ни у кого нет к ним доступа. Платежные данные хранятся в банках. Технологию оплаты проезда по лицу уже тестируют в метро Москвы. Эксперимент начался 31 июля, в нем участвуют 1000 человек. Они должны загрузить свои фотографии в приложение «Метро Москвы» и привязать его к банковской карте.

В июне глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что к 2024 г. министерство планирует ввести систему распознавания лиц в аэропортах, поездах и автобусах.

Собеседник издания, знакомый с ходом цифровизации Москвы, рассказал, что властям придется в первую очередь поменять камеры в автобусах, потому что они устарели и их разрешения не хватит для распознавания лиц. «Есть вопрос и с трафиком: данные с наземного транспорта передаются по сотовой связи. Биометрия приведет к кратному росту трафика, и понадобятся сети 5G»,— добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных