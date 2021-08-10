Власти Москвы подключат оплату проезда в автобусах с помощью биометрии

Дмитрий Кох посоветовал изданию обратиться за комментарием в ЦОДД. Там рассказали, что благодаря новой функции пассажиры получат полностью бесконтактный способ оплаты проезда в городском транспорте. В ЦОДД заявили, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, ни у кого нет к ним доступа. Платежные данные хранятся в банках. Технологию оплаты проезда по лицу уже тестируют в метро Москвы. Эксперимент начался 31 июля, в нем участвуют 1000 человек. Они должны загрузить свои фотографии в приложение «Метро Москвы» и привязать его к банковской карте.