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В Минобороны анонсировали поступление в войска танков «Армата» до конца года

Ведомости

Двадцать танков нового поколения Т-14 «Армата» поступят на вооружение российской армии до конца года, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко, передает ТАСС.

«В этом году поступят в войска 20 новейших танков Т-14 "Армата"», — сказал Криворучко. Кроме «Армат» в армию в этом году передадут 65 серийных танков Т-90М в модификации «Прорыв», 18 разведывательно-ударных средних и тяжелых беспилотников, а также досрочно — бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Танк Т-14 «Армата» был впервые представлен на Параде Победы в мае 2015 г. Изначально предполагалось, что до 2020 г. Уралвагонзаводом (УВЗ) в войска будут поставлены более 2000 таких машин. В 2016 г. был заключен первый контракт на поставку 100 единиц армии Т-14. Однако позже, в том же году, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Армата» слишком дорогая для массовых поставок в подразделения. В 2018 г. вице-премьер вновь повторил свое утверждение о дороговизне и отметил, что для Минобороны выгоднее модернизировать имеющиеся в войсках Т-72.

В августе 2018 г. РБК сообщил, что УВЗ рассматривает в качестве более дешевой альтернативы «Армате» танк-робот «Штурм» на шасси Т-72БЗ. Однако в начале 2021 г. конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов заявил «РИА Новости», что массовые поставки танков все же начнутся в 2022 г., а установочная партия поступит в войска уже в 2021 г. Тогда же «Армата» также получила экспортный паспорт, дающий разрешение на поставки за рубеж.

В феврале текущего года источники «Ведомостей» в оборонной отрасли сообщили, что до 2027 г. планируется передать войскам до 500 единиц Т-14. Это вчетверо меньше изначально планировавшихся объемов.

Ранее по теме: Серийные поставки танков «Армата» в войска начнутся в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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