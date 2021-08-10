В Минобороны анонсировали поступление в войска танков «Армата» до конца года

Танк Т-14 «Армата» был впервые представлен на Параде Победы в мае 2015 г. Изначально предполагалось, что до 2020 г. Уралвагонзаводом (УВЗ) в войска будут поставлены более 2000 таких машин. В 2016 г. был заключен первый контракт на поставку 100 единиц армии Т-14. Однако позже, в том же году, вице-премьер Юрий Борисов заявил, что «Армата» слишком дорогая для массовых поставок в подразделения. В 2018 г. вице-премьер вновь повторил свое утверждение о дороговизне и отметил, что для Минобороны выгоднее модернизировать имеющиеся в войсках Т-72.