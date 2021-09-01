Twitter будет выявлять и скрывать негативные комментарии

Безопасный режим позволяет пользователю не видеть контент от учетных записей, которые используют оскорбления или отправляют повторяющиеся сообщения, ответы или упоминания, отметили в соцсети. При этом система Twitter будут оценивать, взаимодействует ли пользователь с этими аккаунтами. Автоматически не будут блокироваться те аккаунты, на которые подписаны пользователи.