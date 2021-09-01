Twitter будет выявлять и скрывать негативные комментарии
Социальная сеть Twitter представила новую функцию – «режим безопасности», которая призвана избавить пользователей от нежелательных комментариев. Об этом говорится в официальном блоге соцсети.
«С сегодняшнего дня мы внедряем эту функцию для небольшой группы пользователей на iOS, Android и Twitter.com, начиная с аккаунтов, в которых включены настройки на английском языке», — говорится в сообщении.
Безопасный режим позволяет пользователю не видеть контент от учетных записей, которые используют оскорбления или отправляют повторяющиеся сообщения, ответы или упоминания, отметили в соцсети. При этом система Twitter будут оценивать, взаимодействует ли пользователь с этими аккаунтами. Автоматически не будут блокироваться те аккаунты, на которые подписаны пользователи.
Функция была разработана вместе с советом по доверию и безопасности, защищающей цифровые права, и фондом Всемирной паутины, занимающимся вопросами гендерного неравенства в интернете. Пока функция доступна в тестовом режиме для аккаунтов на английском языке.